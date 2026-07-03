Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд РФ рассказал, за что можно уволить чиновника

Президиум Верховного суда РФ утвердил обзор практики по делам о противодействии коррупции. В документе указаны основания, по которым чиновника могут уволить в связи с утратой доверия.

Президиум Верховного суда РФ утвердил обзор практики по делам о противодействии коррупции.

В документе указаны основания, по которым чиновника могут уволить в связи с утратой доверия. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким основанием может стать уклонение от подачи сведений о доходах, расходах и имущество. Также к досрочному прекращению полномочий могут привести искажение этих данных, сокрытие собственности и занятие предпринимательской деятельностью. В Верховном суде отметили, что чиновник не может самостоятельно досрочно прекратить полномочия, если антикоррупционная проверка уже началась.

Суд напомнил, что конфликт интересов может возникнуть не только при взаимодействии с близкими родственниками, но и с двоюродными братьями, сестрами или бывшими супругами.