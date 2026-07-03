Верховный суд РФ рассказал, за что можно уволить чиновника

Таким основанием может стать уклонение от подачи сведений о доходах, расходах и имущество. Также к досрочному прекращению полномочий могут привести искажение этих данных, сокрытие собственности и занятие предпринимательской деятельностью. В Верховном суде отметили, что чиновник не может самостоятельно досрочно прекратить полномочия, если антикоррупционная проверка уже началась.