Верховный суд РФ рассказал, за что можно уволить чиновника

Президиум Верховного суда РФ утвердил обзор практики по делам о противодействии коррупции.
В документе указаны основания, по которым чиновника могут уволить в связи с утратой доверия. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Таким основанием может стать уклонение от подачи сведений о доходах, расходах и имущество. Также к досрочному прекращению полномочий могут привести искажение этих данных, сокрытие собственности и занятие предпринимательской деятельностью. В Верховном суде отметили, что чиновник не может самостоятельно досрочно прекратить полномочия, если антикоррупционная проверка уже началась.
Суд напомнил, что конфликт интересов может возникнуть не только при взаимодействии с близкими родственниками, но и с двоюродными братьями, сестрами или бывшими супругами.