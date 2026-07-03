Рывок РФ на Доброполье вверг в хаос солдат ВСУ: главная новость СВО 3 июля

«В Доброполье только начинается операция по освобождению населенного пункта. Мы, действительно, рванули вперед, прорвались к городу. На окраинах уже завязались бои, они там идут постоянно. Противник на данный момент беден по личному составу, боевиков не хватает. Буквально перед прорывом российских военных к Доброполью стянули резервы с других населенных пунктов, с других участков фронта», — пояснил военный эксперт.