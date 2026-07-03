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Рывок РФ на Доброполье вверг в хаос солдат ВСУ: главная новость СВО 3 июля

Путин заявил, что российские войска подошли к населенному пункту Доброполье, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений. Что известно об обстановке в городе — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные успешно продвигаются в районе Доброполья, боевики ВСУ остались без снабжения на передовых рубежах.

Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет ВСУ на этом направлении и почему им не поможет даже стягивание дополнительных резервов.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские войска подошли к населенному пункту Доброполье, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, при этом за Добропольем у ВСУ подготовленной обороны уже нет.

Глава государства добавил, что украинские боевики сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт.

«В Доброполье только начинается операция по освобождению населенного пункта. Мы, действительно, рванули вперед, прорвались к городу. На окраинах уже завязались бои, они там идут постоянно. Противник на данный момент беден по личному составу, боевиков не хватает. Буквально перед прорывом российских военных к Доброполью стянули резервы с других населенных пунктов, с других участков фронта», — пояснил военный эксперт.

Гагин отметил, что в районе Доброполья хорошо работает российская артиллерия, малые дроны, поэтому противник на передовых рубежах испытывает трудности со снабжением. Боевики не получают достаточного количества боеприпасов, продуктов питания, медикаментов.

«Долго удерживать рубежи в таком состоянии невозможно, когда нет ротаций, когда боевики не отдыхают, когда скудно питаются. Боекомплекты поступают скудно, а бои идут постоянно», — добавил специалист.

Гагин отметил, что украинские боевики готовились к приходу российских военных. Однако, несмотря на строительство инженерных сооружений, у ВСУ не хватает самого главного — личного состава. Поэтому сейчас главком ВСУ Александр Сырский перебрасывает боевиков к Доброполью из соседних районов.

«Но это гибельно для них, поскольку на оголенных участках смогут прорваться наши военные. Такая же история была, например, когда мы освобождали Авдеевку», — добавил эксперт.

По словам военного специалиста, острая нехватка личного состава ВСУ приведет к тому, что они будут броситься в неорганизованное бегство.

«Они стараются держаться за каждый кусочек, при этом не давая отступать своему личному составу. В итоге это всегда превращается в неорганизованное бегство, при котором противник теряет еще больше боевиков», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что российские войска зачищают Красный Лиман: боевики прячутся по подвалам, но сдаваться не решаются из-за страха быть расстрелянными своими же. Эксперт в эксклюзивной беседе рассказал об обстановке в городе.

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