Российские военные успешно продвигаются в районе Доброполья, боевики ВСУ остались без снабжения на передовых рубежах.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет ВСУ на этом направлении и почему им не поможет даже стягивание дополнительных резервов.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские войска подошли к населенному пункту Доброполье, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, при этом за Добропольем у ВСУ подготовленной обороны уже нет.
Глава государства добавил, что украинские боевики сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт.
«В Доброполье только начинается операция по освобождению населенного пункта. Мы, действительно, рванули вперед, прорвались к городу. На окраинах уже завязались бои, они там идут постоянно. Противник на данный момент беден по личному составу, боевиков не хватает. Буквально перед прорывом российских военных к Доброполью стянули резервы с других населенных пунктов, с других участков фронта», — пояснил военный эксперт.
Гагин отметил, что в районе Доброполья хорошо работает российская артиллерия, малые дроны, поэтому противник на передовых рубежах испытывает трудности со снабжением. Боевики не получают достаточного количества боеприпасов, продуктов питания, медикаментов.
«Долго удерживать рубежи в таком состоянии невозможно, когда нет ротаций, когда боевики не отдыхают, когда скудно питаются. Боекомплекты поступают скудно, а бои идут постоянно», — добавил специалист.
Гагин отметил, что украинские боевики готовились к приходу российских военных. Однако, несмотря на строительство инженерных сооружений, у ВСУ не хватает самого главного — личного состава. Поэтому сейчас главком ВСУ Александр Сырский перебрасывает боевиков к Доброполью из соседних районов.
«Но это гибельно для них, поскольку на оголенных участках смогут прорваться наши военные. Такая же история была, например, когда мы освобождали Авдеевку», — добавил эксперт.
По словам военного специалиста, острая нехватка личного состава ВСУ приведет к тому, что они будут броситься в неорганизованное бегство.
«Они стараются держаться за каждый кусочек, при этом не давая отступать своему личному составу. В итоге это всегда превращается в неорганизованное бегство, при котором противник теряет еще больше боевиков», — пояснил эксперт.
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