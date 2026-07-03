Дрон пролетел 430 км между Сахалином и Курилами с помощью системы «Геокосмос»

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Беспилотник преодолел 430 км между Сахалином и Курилами с помощью системы навигации и связи «Геокосмос». Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на пленарном заседании форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина».
Губернатор рассказал о созданном альянсе производителя передовых беспилотников и систем связи в России компании Zala и эксплуатанта — единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Альянс позволит использовать единую систему управления, развернуть систему навигации и связи «Геокосмос», которую можно будет использовать не только в беспилотной, но и в пилотируемой авиации.
Консорциум «Аврора — Zala» уже работает на благо жителей Дальнего Востока, отметил Лимаренко. Работы по мониторингу, в том числе нефтегазовых трубопроводов, ведутся на Камчатке и в Сахалинской области, начинаются в Амурской области. «В рамках подготовки к форуму мы впервые успешно опробовали связь между Сахалином и Курилами. Наш беспилотник совершил перелет между островами дальностью порядка 430 км», — сказал губернатор, отметив, что сделать это получилось благодаря технологии «Геокосмос», которая позволяет управлять беспилотным транспортом во всех средах без использования GPS.
Он акцентировал внимание на мультисредную систему мониторинга. «В центре этого мы видим дроны в небе, на море и на земле. Это возможно благодаря интеграции систем авиации, которые используются в военных целях, “ЭРА-ГЛОНАСС” и “Геокосмоса”, — сказал Лимаренко.
Для определения надводных и подводных объектов в регионе используют гидроакустические станции, которые спроектированы конструкторским бюро Российской академии наук. На форуме будет продемонстрировано взаимодействие систем.
На Сахалине также используются безэкипажные катера для выполнения работы под водой. Например, был исследован фарватер у острова Шумшу для доставки туда людей и грузов. Безэкипажные катера обследуют и состояние опор мостов, причальных стенок в портах. На форуме будут представлены морские робототехнические решения и сценарии их применения, в том числе для целей нефтегазовых компаний, рассказал Лимаренко.
О форуме.
Второй Международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» проходит на площадке «Сахалин-экспо» на дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе 3−4 июля, является выездной площадкой Восточного экономического форума. Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, науки и образования регионов России, делегатов из стран БРИКС, Японии, Белоруссии. Участники обсуждают вопросы развития отрасли беспилотных систем, правового регулирования, практической интеграции беспилотников в региональную экономику и транспортно-логистическую инфраструктуру.