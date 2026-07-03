Дрон пролетел 430 км между Сахалином и Курилами с помощью системы «Геокосмос»

Консорциум «Аврора — Zala» уже работает на благо жителей Дальнего Востока, отметил Лимаренко. Работы по мониторингу, в том числе нефтегазовых трубопроводов, ведутся на Камчатке и в Сахалинской области, начинаются в Амурской области. «В рамках подготовки к форуму мы впервые успешно опробовали связь между Сахалином и Курилами. Наш беспилотник совершил перелет между островами дальностью порядка 430 км», — сказал губернатор, отметив, что сделать это получилось благодаря технологии «Геокосмос», которая позволяет управлять беспилотным транспортом во всех средах без использования GPS.