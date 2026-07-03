В Госдуме хотят поощрять школьников за успеваемость деньгами

В РФ могут ввести систему поощрений для школьников за прогресс в обучении. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее предложение он направил вице-премьер Дмитрию Чернышенко. Речь идёт о единовременных выплатах, образовательных сертификатах или грантах на дополнительное обучение.
Чернышов указал на то, что существующая система поощрения школьников ориентирована на учащихся, которые уже продемонстрировали высокие показатели.
«Безусловно, победители олимпиад, стобалльники и медалисты заслуживают признания и поддержки за свои достижения. Но при этом среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе», — сказал депутат РИА Новости.
Он добавил, что поощрение личного прогресса школьников поможет дополнительно мотивировать их к учёбе и ориентировать на развитие.
Ранее психолог Ильичева объяснила, почему не стоит платить ребенку за успехи в учебе.
Тем временем стало известно, как поощрят школьников, набравших 200 баллов на ЕГЭ. В Минпросвещения сообщили, что набравшие 200 баллов на ЕГЭ получат красивые мобильные номера с тремя пятерками.