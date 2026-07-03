Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят поощрять школьников за успеваемость деньгами

Чернышов предложил платить школьникам за прогресс в учёбе.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут ввести систему поощрений для школьников за прогресс в обучении. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее предложение он направил вице-премьер Дмитрию Чернышенко. Речь идёт о единовременных выплатах, образовательных сертификатах или грантах на дополнительное обучение.

Чернышов указал на то, что существующая система поощрения школьников ориентирована на учащихся, которые уже продемонстрировали высокие показатели.

«Безусловно, победители олимпиад, стобалльники и медалисты заслуживают признания и поддержки за свои достижения. Но при этом среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе», — сказал депутат РИА Новости.

Он добавил, что поощрение личного прогресса школьников поможет дополнительно мотивировать их к учёбе и ориентировать на развитие.

Ранее психолог Ильичева объяснила, почему не стоит платить ребенку за успехи в учебе.

Тем временем стало известно, как поощрят школьников, набравших 200 баллов на ЕГЭ. В Минпросвещения сообщили, что набравшие 200 баллов на ЕГЭ получат красивые мобильные номера с тремя пятерками.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше