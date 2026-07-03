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Новосибирцев осудили за инсценировку ДТП и мошенничество со страховками

Суд удовлетворил исковые требования страховых компаний на сумму 775 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор троим местным жителям, которые обманом получили от страховых компаний более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, до сентября 2024 года подсудимые инсценировали несколько дорожно-транспортных происшествий в Кировском районе города, после чего предоставляли в страховые компании поддельные документы о якобы произошедших авариях.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде принудительных работ на срок от полугода до полутора лет с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования страховых компаний на сумму 775 тысяч рублей и сохранил арест на автомобиль Mazda Tribute 2002 года выпуска, принадлежавший одному из подсудимых, до полного исполнения гражданского иска.