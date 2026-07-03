Начинается ремонт теплосетей в Хабаровске

Второй участок работ — тепломагистраль ТМ 17 на улице Суворова: ремонт запланирован на период с 8 по 13 июля 2026 года, зона работ охватывает территорию от автостоянки по адресу ул. Суворова, 28/1 до павильона по ул. Суворова, 28а/1. Проезд к дому № 28 по ул. Суворова остаётся доступным со стороны улицы Герцена.