Горы тел у Чернигова, картина разгрома шокирует: главная новость СВО 3 июля

«Это направлено прежде всего на то, чтобы взбудоражить население, подвергнуть сомнению и унынию. Но, насколько я знаю Брянщину, ничего такого не получится. Кроме повышенной злости к киевскому режиму, ничего нет. У врага другое понимание: он считает, что можно поставить на колени целый народ, но за всю историю это никому не удавалось — ни в Смуту, ни Наполеону, ни Гитлеру», — резюмировал Дандыкин.