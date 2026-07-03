Украинские военные попытались устроить провокацию в селе Бучки Черниговской области, стремясь прорваться на территорию Брянщины, однако их планы были сорваны. Российские силы нанесли упреждающий удар по скоплению живой силы противника, что привело к значительным потерям среди украинских бойцов.
Так капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru прокомментировал информацию о том, что тела своих боевиков противник не забирает месяцами, хотя такая возможность есть. Военный эксперт подчеркнул, что российская сторона не препятствует вывозу тел, однако ВСУ сознательно оставляют своих погибших.
«Сейчас жара стоит 30 градусов и даже больше. Ничего хорошего в этом нет. Но то, что они не забирают тела… Если придут забирать, им никто препятствовать не будет. Однако мы видим их отношение к людям. Они эвакуировали 14 сёл в приграничье, а тела бросают. Это дорога в один конец», — заявил Дандыкин.
Главной причиной отказа от эвакуации тел эксперт назвал финансовую составляющую и нежелание платить семьям погибших. По словам Дандыкина, командование ВСУ часто записывает убитых в «пропавшие без вести», чтобы сэкономить на выплатах.
«Вполне вероятно, это делается, чтобы не производить лишние выплаты. Без вести пропавших очень много, а деньги большие. Там, конечно, рубят огромные суммы. Командиры батальонов и рот, в отличие от наших, в окопах не находятся — это натовская тема, они где-то позади», — подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что украинское руководство само способствует оттоку людей из приграничных районов, чтобы скрыть масштабы потерь и коррупции.
«Такое отношение ничем не прикроешь, никакими пропагандистскими уловками. Всё это разносится, все всё знают. Может быть, для того они и отселяют оставшихся мирных жителей, чтобы те не видели этих зверств», — высказал мнение Дандыкин.
Говоря о самой попытке прорыва, эксперт пояснил, какую цель ставил перед собой противник. По его мнению, диверсионно-разведывательные группы и более крупные подразделения должны были дестабилизировать обстановку в приграничье.
«Наверняка какую-то пакость хотели сделать. Кто-то не дошёл до цели. Возможно, намечалась крупная тема — силами роты или двух рот. Но места там для врага гиблые, болота», — подчеркнул он.
Дандыкин отметил, что противник продолжает регулярно обстреливать российские населённые пункты, включая Белую Березку и Суземку, из-за чего страдают гражданские лица. Однако, по его словам, основная задача таких вылазок — попытка посеять панику среди населения — провалилась.
«Это направлено прежде всего на то, чтобы взбудоражить население, подвергнуть сомнению и унынию. Но, насколько я знаю Брянщину, ничего такого не получится. Кроме повышенной злости к киевскому режиму, ничего нет. У врага другое понимание: он считает, что можно поставить на колени целый народ, но за всю историю это никому не удавалось — ни в Смуту, ни Наполеону, ни Гитлеру», — резюмировал Дандыкин.
Ранее стало известно, что в Черниговской области люди, живущие на последних этажах многоквартирных домов ряда районов, получили предписания покинуть квартиры, предположительно, чтобы там могли разместиться операторы БПЛА.
Напомним, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов сообщил, что киевский режим, вероятно, начал подготовку к масштабной военной провокации и возможному вторжению на территорию Белоруссии на фоне объявленной принудительной эвакуации приграничных сел Черниговской области.