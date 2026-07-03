Стало известно, что за оповещения звучат в Красноярске летом 2026

Ведущий специалист Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктория Шубникова рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, что за оповещения звучат по громкой связи в 11:00 и 16:00 в краевой столице.
В сообщениях, смысл которых бывает сложно разобрать из-за эха, говорится о необходимости соблюдать правила безопасного поведения при отдыхе у воды.
Гражанам напоминают о том, что нельзя: заходить в воду и плавать в местах, отмеченных знаком «Купание запрещено», оставлять детей без присмотра у водоёмов и отпускать их купаться одних.
«Несоблюдение правил поведения при отдыхе у водоёмов и отсутствие контроля со стороны родителей за детьми может привести к трагическому исходу. Помимо риска для жизни и здоровья, купание в местах, где выставлены знаки “Купаться запрещено”, является административным правонарушением и влечёт за собой наложение административного штрафа», — сообщают в ГУ по ГО, ЧС и ПБ.