«Кайрат» снова разгромил «Окжетпес» и вернулся на вершину таблицы КПЛ-2026

Это был прекрасный вечер для недавнего испанского новичка хозяев поля Марка Гуаля, который сумел сделать дубль и заявить о себе в полный рост.
Плюс в составе чемпиона страны голами отметились Жоржиньо, Эдмилсон и Азамат Туякбаев.
Тем самым подопечные Рафаэля Уразбахтина накопили 39 очков и вернули себе первое место в турнирной таблице КПЛ-2026. Прежний лидер «Ордабасы» спустился на вторую строчку, но они свою игру еще не сыграли.
Южане выйдут на поле 5 июля, когда примут в Шымкенте футболистов «Улытау» (Жезказган).
Между тем португальская звезда ФК «Актобе» Луиш Нани предупредил некоторых вратарей, что его друг Криштиану Роналду все еще опасен, несмотря на возраст.