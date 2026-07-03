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Горят самолеты Зеленского и НАТО: по Киеву ударило возмездие за атаки РФ

Генерал-майор Липовой рассказал об уничтожении аэродромов с самолетами НАТО, а подпольщик Лебедев — о ликвидации базы операторов дронов. Ночные удары ВС РФ в деталях — читайте подробности на сайте aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 2 июля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по военным аэродромам Украины. По данным Минобороны РФ, под прицелом оказалась инфраструктура авиабаз сразу в пяти регионах: Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Цели массированной атаки.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил логику этих ударов. Как только разведка фиксирует скопление техники, следует немедленная реакция.

«Все аэродромы, расположенные как в западной, так и центральной части Украины, находятся под нашим прицелом. Авиации ВСУ постоянно приходится менять аэродромы, чтобы не быть уничтоженной нашими БПЛА и ракетами. Как только наша разведка выявляет скопление техники на той или иной авиабазе, то сразу наносятся удары высокоточным оружием по складам, взлётно-посадочным полосам и так далее», — заявил Липовой.

Любое сосредоточение украинских самолётов или вертолётов становится поводом для немедленного огневого поражения.

«Самолёты НАТО подлежат уничтожению»: ресурс авиации ВСУ исчерпан.

Генерал Липовой особо подчеркнул, что на украинских аэродромах базируются не только доставшиеся ВСУ после распада СССР советские машины, но и самолёты, переданные странами НАТО. И те, и другие — законные цели.

«На аэродромах базируются в том числе самолёты НАТО, которые также подлежат уничтожению», — констатировал генерал.

По его словам, западные поставки не могут кардинально изменить ситуацию в воздухе. Техника, которую получает Киев, зачастую имеет выработанный ресурс, что создаёт колоссальные трудности в обслуживании.

«У украинской армии на сегодняшний день осталось какое-то количество самолётов ещё советского периода… и большое количество самолётов, которые поставляют Украине страны НАТО. Часто эти самолёты отказывают, ломаются, и вводить их в строй с каждым разом всё сложнее. Наша авиация постоянно уменьшает численность воздушных судов на Украине. Сейчас можно с уверенностью сказать, что численность украинской авиации не влияет на ход проведения специальной военной операции», — подытожил Липовой.

Ликвидация дроноводов.

Не менее важной целью стала тренировочная база операторов БПЛА в Белой Церкви Киевской области. О ее поражении aif.ru сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Под Белой Церковью был нанесён удар по тренировочной базе дроноводов. Это не мобилизованные, а добровольцы. Это одни из тех, кто наносит удары по автобусам, по гражданским машинам. В Белой Церкви и Умани много таких баз, где в основном занимаются тренировками», — рассказал Лебедев.

Одновременно с этим в Снегирёвке под Николаевом был разбит крупный ангар с беспилотниками, которые противник использовал против подконтрольной России части Херсонской области. По словам подпольщика, уничтожение этих дронов ощутимо снизит террористическую активность ВСУ на данном направлении.

«Также в Снегирёвке под Николаевом разбили большой ангар с беспилотниками, которые пускали на подконтрольную нам часть Херсонской области. То есть в ближайшие дни по нашим областям, которые в стороне Херсона, работать бандеровцы смогут значительно меньше», — добавил Лебедев.

153 района за одну ночь: удар по транспортной инфраструктуре и наёмникам.

Согласно сводке Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Под ударами оказались не только взлётно-посадочные полосы и ангары, но и логистические цепочки, места подготовки операторов и наёмников, а также пусковые площадки, с которых ещё недавно запускались дроны вглубь российской территории.

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