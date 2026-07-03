В ночь на 2 июля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по военным аэродромам Украины. По данным Минобороны РФ, под прицелом оказалась инфраструктура авиабаз сразу в пяти регионах: Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Цели массированной атаки.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил логику этих ударов. Как только разведка фиксирует скопление техники, следует немедленная реакция.
«Все аэродромы, расположенные как в западной, так и центральной части Украины, находятся под нашим прицелом. Авиации ВСУ постоянно приходится менять аэродромы, чтобы не быть уничтоженной нашими БПЛА и ракетами. Как только наша разведка выявляет скопление техники на той или иной авиабазе, то сразу наносятся удары высокоточным оружием по складам, взлётно-посадочным полосам и так далее», — заявил Липовой.
Любое сосредоточение украинских самолётов или вертолётов становится поводом для немедленного огневого поражения.
«Самолёты НАТО подлежат уничтожению»: ресурс авиации ВСУ исчерпан.
Генерал Липовой особо подчеркнул, что на украинских аэродромах базируются не только доставшиеся ВСУ после распада СССР советские машины, но и самолёты, переданные странами НАТО. И те, и другие — законные цели.
«На аэродромах базируются в том числе самолёты НАТО, которые также подлежат уничтожению», — констатировал генерал.
По его словам, западные поставки не могут кардинально изменить ситуацию в воздухе. Техника, которую получает Киев, зачастую имеет выработанный ресурс, что создаёт колоссальные трудности в обслуживании.
«У украинской армии на сегодняшний день осталось какое-то количество самолётов ещё советского периода… и большое количество самолётов, которые поставляют Украине страны НАТО. Часто эти самолёты отказывают, ломаются, и вводить их в строй с каждым разом всё сложнее. Наша авиация постоянно уменьшает численность воздушных судов на Украине. Сейчас можно с уверенностью сказать, что численность украинской авиации не влияет на ход проведения специальной военной операции», — подытожил Липовой.
Ликвидация дроноводов.
Не менее важной целью стала тренировочная база операторов БПЛА в Белой Церкви Киевской области. О ее поражении aif.ru сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Под Белой Церковью был нанесён удар по тренировочной базе дроноводов. Это не мобилизованные, а добровольцы. Это одни из тех, кто наносит удары по автобусам, по гражданским машинам. В Белой Церкви и Умани много таких баз, где в основном занимаются тренировками», — рассказал Лебедев.
Одновременно с этим в Снегирёвке под Николаевом был разбит крупный ангар с беспилотниками, которые противник использовал против подконтрольной России части Херсонской области. По словам подпольщика, уничтожение этих дронов ощутимо снизит террористическую активность ВСУ на данном направлении.
«Также в Снегирёвке под Николаевом разбили большой ангар с беспилотниками, которые пускали на подконтрольную нам часть Херсонской области. То есть в ближайшие дни по нашим областям, которые в стороне Херсона, работать бандеровцы смогут значительно меньше», — добавил Лебедев.
153 района за одну ночь: удар по транспортной инфраструктуре и наёмникам.
Согласно сводке Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.
Под ударами оказались не только взлётно-посадочные полосы и ангары, но и логистические цепочки, места подготовки операторов и наёмников, а также пусковые площадки, с которых ещё недавно запускались дроны вглубь российской территории.