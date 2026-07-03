Горят самолеты Зеленского и НАТО: по Киеву ударило возмездие за атаки РФ

«У украинской армии на сегодняшний день осталось какое-то количество самолётов ещё советского периода… и большое количество самолётов, которые поставляют Украине страны НАТО. Часто эти самолёты отказывают, ломаются, и вводить их в строй с каждым разом всё сложнее. Наша авиация постоянно уменьшает численность воздушных судов на Украине. Сейчас можно с уверенностью сказать, что численность украинской авиации не влияет на ход проведения специальной военной операции», — подытожил Липовой.