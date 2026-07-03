Хабаровск присоединяется к акции «Помоги собраться в школу»

В Хабаровске проходит ежегодная акция «Помоги собраться в школу». До последнего дня лета неравнодушные люди могут принести в пункт сбора необходимые школьникам канцелярские товары, одежду и рюкзаки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пункт сбора, расположенный в подростково-молодежном клубе «Вектор», работает по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 60. Здесь ежегодно проводят сборы помощи для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также находящихся в группах риска или состоящих на профилактических учетах.
До 31 августа, во время проведения акции «Помоги собраться в школу» здесь принимают одежду и обувь: школьную и спортивную форму, брюки, юбки, рубашки, водолазки, футболки, туфли, кроссовки. Можно принести также рюкзаки и портфели с целыми замками и лямками; канцелярские принадлежности: тетради, ручки, карандаши (простые и цветные), фломастеры, альбомы, пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, обложки; наборы для творчества: краски, гуашь, кисти.
Подробнее об участии в акции расскажут по телефону 45−33−31, E-mail: centr-khv@yandex.ru.