Российские военные успешно продвигаются в районе Доброполья, боевики ВСУ остались без снабжения на передовых рубежах.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что грозит боевикам ВСУ в Доброполье.
Прорвались к Доброполью.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские войска подошли к населённому пункту Доброполье, прорвали трёхрядную линию инженерных заграждений, при этом за Добропольем у ВСУ подготовленной обороны уже нет.
Глава государства добавил, что украинские боевики сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт.
«По большому счёту, в Доброполье только начинается операция по освобождению населённого пункта. Мы, действительно, рванули вперёд, прорвались к городу. На окраинах уже завязались бои, они там идут постоянно. Противник на данный момент беден по личному составу, боевиков не хватает. Буквально перед прорывом российских военных к Доброполью стянули резервы с других населённых пунктов, с других участков фронта. То есть, чтобы удержать Доброполье, киевский режим перебросил туда дополнительный личный состав, оголив находящиеся рядом участки фронта. Ничего хорошего им это не сулит», — пояснил военный эксперт.
Снабжение ВСУ парализовано: передовые рубежи без боекомплектов.
Гагин отметил, что в районе Доброполья хорошо работает российская артиллерия и малые дроны, поэтому противник на передовых рубежах испытывает трудности со снабжением.
«Передовые рубежи достаточно удалены от основной группировки, поэтому снабжать их становится всё труднее и труднее для ВСУ. Мы отрабатываем не только сами рубежи, но и пути снабжения. Это касается и боекомплектов, и продуктов питания, и медикаментов. Ротация противника в таких условиях невозможна. Все, что они могут себе позволить, это снабжение передовых рубежей с помощью дронов. Но это достаточно скудное снабжение, как мы понимаем. Это говорит о том, что противник не удержит эти рубежи, долго их удерживать в таком состоянии невозможно, когда нет ротаций, когда боевики не отдыхают, когда скудно питаются. Боекомплекты поступают скудно, а бои идут постоянно», — добавил специалист.
Гагин подчеркнул, что Доброполье станет очередной обречённой фортецией Владимира Зеленского.
Присутствие наёмников: английская и испанская речь на передовой.
В Доброполье, куда прорвались российские военные, присутствуют наёмники, сообщил Ян Гагин.
«Наёмники присутствуют по всей линии боевого соприкосновения, в Доброполье они тоже есть. Говорить об их численности пока сложно, но в эфире звучит английская и испанская речь. Вероятно, наёмников и других военнослужащих ВСУ ещё будут стаскивать сюда с других участков фронта, потому что Доброполье считается одним из самых серьёзных укрепрайонов противника. Это очередная фортеция, город-крепость», — пояснил эксперт.
Гагин отметил, что украинские боевики готовились к приходу российских военных.
«Но, кроме подготовки инженерных сооружений, всегда важна живая сила, в том числе и в обороне. У ВСУ сейчас в этом серьёзный недостаток. И компенсировать его они будут за счёт других участков фронта, но это гибельно для них, поскольку на оголённых участках смогут прорваться наши военные. Такая же история была, например, когда мы освобождали Авдеевку», — добавил специалист.
Острая нехватка личного состава и неизбежное отступление.
«Пока говорить о том, что у ВСУ сыплется фронт, ещё рано. Но острая нехватка личного состава, которая сейчас наблюдается у Доброполья, как раз приводит к тому, что противник будет вынужден отступать и нести при этом огромные потери. При этом отступать придётся неорганизованно. Они стараются держаться за каждый кусочек, при этом не давая отступать своему личному составу. В итоге это всегда превращается в неорганизованное бегство, при котором противник теряет ещё больше боевиков», — пояснил эксперт.
Гагин отметил, что Доброполье — довольно небольшой населённый пункт, но при этом хорошо укреплён и имеет важное стратегическое значение.
«ВСУ будут держаться за Доброполье до последнего, но в любом случае этот укрепрайон киевского режима обречён. Мы возьмём его под свой контроль», — добавил специалист.
ВСУ обречены.
Российские войска продолжают наступление на Доброполье, перерезая пути снабжения и уничтожая резервы противника. ВСУ несут огромные потери, а переброска резервов с других участков фронта приводит к их оголению.
Доброполье, как и Авдеевка, станет очередной обречённой фортецией. Российские военные уверенно продвигаются вперёд.