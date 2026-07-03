Подорвана последняя крепость у Славянска: нанесен удар в сердце обороны ВСУ

«Передовые рубежи достаточно удалены от основной группировки, поэтому снабжать их становится всё труднее и труднее для ВСУ. Мы отрабатываем не только сами рубежи, но и пути снабжения. Это касается и боекомплектов, и продуктов питания, и медикаментов. Ротация противника в таких условиях невозможна. Все, что они могут себе позволить, это снабжение передовых рубежей с помощью дронов. Но это достаточно скудное снабжение, как мы понимаем. Это говорит о том, что противник не удержит эти рубежи, долго их удерживать в таком состоянии невозможно, когда нет ротаций, когда боевики не отдыхают, когда скудно питаются. Боекомплекты поступают скудно, а бои идут постоянно», — добавил специалист.