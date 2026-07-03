Живут в страхе уже несколько дней: боевики захватили город в ЦАР

Депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут на фоне конфликтов в мире заявил, что Совбез ООН превратился в «декларационный клуб», мнение которого не учитывается. Даже Женевская конвенция не работает, подчеркнул парламентарий. Террористические акции по всему миру никак не предотвращаются и не контролируются. Виктор Бут указал на действия Израиля в Газе и Ливане. Он напомнил, что старой системы уже нет. Страны перестали руководствоваться нормами международного права и договоренностями, заключил эксперт.