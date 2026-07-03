Живут в страхе уже несколько дней: боевики захватили город в ЦАР

Уже не менее 28 человек погибли из-за вторжения вооруженных людей в город Ам-Дафок на территории Центральноафриканской республики. Людей держат в страхе несколько дней. Боевики с начала недели неоднократно заходили в город и снова его покидали. О захвате Ам-Дафока рассказывает радио Ndeke Luka.
Как уточняется, населенный пункт полностью разрушен. По словам очевидца, запасы провизии и медикаментов разграблены боевиками. Местные успели похоронить 15 человек из 28 погибших.
«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — поделился увиденным собеседник СМИ.
Нападение на город произошло во вторник, 30 июня. Ам-Дафок все еще находится под контролем боевиков. Многие жители покинули дома и ищут убежища. Ситуация остается крайне напряженной.
«Это нападение повергло жителей в страх и неопределенность. Многие покинули свои дома и ищут убежища на местной базе МИНУСКА», — сообщает радио.
Известно также, что минимум 25 человек получили ранения. Жители с тяжелыми травмами были эвакуированы в больницы для оказания экстренной помощи.
«В настоящее время в городе нет никаких [военных] сил», — рассказал житель, эвакуировавшийся на базу МИНУСКА.
Ам-Дафок столкнулся и с другими проблемами. Из-за разграблений доступ к медицинской помощи заблокирован. Люди погибают из-за нехватки ресурсов.
«Город полностью разрушен. Мы обращаемся за помощью, потому что распространяются болезни. Мы уже похоронили двоих детей», — уведомил местный житель.
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