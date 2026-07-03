Жителей Красноярского края предупреждают о риске заблудиться при сборе грибов и ягод

С наступлением сезона сбора дикоросов, в июле риск заблудиться в лесу значительно возрастает, предупреждают в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Заплутать могут люди всех возрастов, однако среди пропавших без вести до 70% составляют пенсионеры. Чтобы поход за дикоросами прошел без проблем: Необходимо спланировать и изучить маршрут. Обязательно нужно предупредить близких. Сообщить, куда именно вы направляетесь и во сколько планируете вернуться. Ознакомьтесь с прогнозом — резкая смена погоды может затруднить обратный путь. Если планируется не просто «прогуляться за грибами», а полноценный туристический маршрут, его следует заблаговременно зарегистрировать в МЧС. Это поможет спасателям оперативно найти вас в экстренной ситуации. Кроме того, в летний период сохраняется высокая вероятность встретить в лесу медведя и есть риск выхода хищников к людям. Чтобы минимизировать риски: жителям населенных пунктов, граничащих с лесом, нельзя оставлять пищевые отходы на улице — они привлекают зверей. Отпускать детей в лес без сопровождения взрослых категорически запрещено. Отправляясь в лес, возьмите с собой предметы, издающие громкие звуки, которые смогут отпугнуть хищника. Напомним, ранее в Красноярском крае определили для жителей сроки сбора дикоросов.