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Родригес: в штате Ла-Гуайра при землетрясении погибли почти все чиновники

Почти все чиновники погибли в результате мощных подземных толчков в штате Ла-Гуайра, проинформировала президент Делси Родригес.

Источник: Аргументы и факты

Почти все чиновники погибли в результате мощных подземных толчков в штате Ла-Гуайра, проинформировала президент Делси Родригес.

«Погибли руководители многих структур в Ла-Гуайре, погибли почти все чиновники в этом наиболее пострадавшем штате», — сказала она.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

Президент Венесуэлы отметила, что ущерб получили более 855 зданий, 127 строений были разрушены полностью.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

По словам Родригес, число погибших возросло до 2595, ещё тысячи человек получили ранения.

По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.

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