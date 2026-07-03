Цены на топливо в Иркутской области в среднем выросли почти на 7 рублей за июнь

IrkutskMedia, 3 июля. По данным Иркутскстата за июнь, в Иркутской области стремительно выросли цены на горючее. Информацию о динамике средней стоимости товаров и услуг в регионе орган публикует еженедельно на официальном сайте.
Так, средняя стоимость дизеля увеличилась на 6,95 рубля и по состоянию на 29 июня равнялась 92,11 рубля. АИ-92 в среднем подорожал на 4,13 рубля до 69,21 рубля. АИ-95 в среднем стал обходиться на 3,84 рубля дороже и стоить 72,52 рубля. Средняя цена на бензин марки АИ-98 и выше увеличилась до 97,55 рубля. Подорожание составило в среднем 5,32 рубля.
Как предполагают эксперты, если ситуация с перебоями в обеспечении топливом будет иметь более затяжной характер, то это приведет к большему увеличению цен на горючее.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.
Добавим, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона отметил, что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки.
Кроме того, 25 июня Игорь Кобзев оперативно вылетел в Москву для того, чтобы встретиться с зампредом правительства РФ Александром Новаком и обсудить меры по предотвращению дефицита топлива в регионе. Отметим, что буквально за три дня цены на горючее подскочили. Подорожание на некоторые виды топлива достигло 18 рублей. Дороже стали стоить дизель и все марки бензина.
Однако, несмотря на призывы властей не поддаваться панике, жители Иркутска продолжают и день и ночь стоять в многокилометровых очередях на заправочных станциях для того, чтобы заправиться. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огораживают остановочные пункты, которые оказались заблокированы из-за скопления автомобилей у АЗС. Меры принимаются мэрией города совместно со служащими Госавтоинспекции.
Кроме того, в связи с массовыми очередями на автозаправочных станциях в Иркутске принято решение установить в районе АЗС биотуалеты. Мера призвана хотя бы частично снизить неудобства для автомобилистов.
28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке региона. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём канале в мессенджере МАКС (12+), подчеркнув, что это необходимая мера для недопущения чрезвычайной ситуации. Как отметил глава Иркутской области, на АЗС сети «Роснефть» введено ограничение на отпуск топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже.
Добавим, что ситуация с топливообеспечением наблюдается и в других регионах России. Федеральные власти заявили, что объемов топлива на рынке достаточно, а случившийся ажиотаж на 20−30% искусственно увеличил спрос. Сейчас в правительстве РФ прорабатывают логистические связи с учетом потребностей регионов.