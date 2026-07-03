Перерезаны артерии: ВСУ получили жесточайший ответ за атаки БПЛА по России

В ответ на атаки ВСУ регионов России армия наносит мощные удары по военной и критической инфраструктуре противника, избегая поражения гражданских объектов, сказал в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Россия выбирает стратегические цели: это военные заводы, склады и транспортно-логистические центры, которые занимаются доставкой систем вооружения на фронт, в том числе дронов — от “Лютых” и FP-1 до FPV-камикадзе», — отметил он.
Вычисляются и поражаются, в том числе мобильные группы запуска БПЛА.
«Также уничтожаются скопления большегрузных автомобилей, под которые маскируются мобильные стартовые группы… Кроме того, атакуются объекты украинской почты. Их терминалы используются для переброски беспилотников и вооружений. Мы выбираем исключительно военную и критическую инфраструктуру, но не гражданскую», — заключил Кондратьев.
Ранее военный эксперт сообщил, откуда ВСУ атаковали Нижегородскую, Курганскую и Ленинградскую области.