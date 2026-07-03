«Крайснефть» возобновила продажу бензина АИ-92 и АИ-95 на семи АЗС Приангарья

Напомним, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.