«Крайснефть» возобновила продажу бензина АИ-92 и АИ-95 на семи АЗС Приангарья

IrkutskMedia, 3 июля. Сеть АЗС «Крайснефть» возобновила продажу бензина АИ-92 и АИ-95 на нескольких автозаправочных станциях в Иркутске, Ангарске и поселке Мамоны. Реализация топлива началась 3 июля с 09:00.
Как сообщили в пресс-службе компании, бензин доступен на семи АЗС: в Иркутске на улицах Сергеева, 19, Трактовой, 16, Челябинской, 36, Ширямова, 19а и Старокузьмихинской, 37, в Ангарске — в 14-м микрорайоне (строение 12 в районе ДОСААФ), а также в поселке Мамоны на улице Ангарской, 50.
На время повышенного спроса действует ряд ограничений. Топливо не отпускают в канистры и другие емкости, а на один автомобиль можно приобрести не более 30 литров бензина. Также временно недоступны онлайн-сервисы для заправки, не осуществляется отпуск топлива по топливным картам сторонних компаний.
Кроме того, автомобилистов предупредили о возможных кратковременных ограничениях в работе отдельных АЗС. Они могут быть связаны с техническими перерывами или приемом топлива из бензовозов.
В «Крайснефти» призвали водителей соблюдать порядок на заправках: придерживаться очередности, не занимать место для других автомобилистов и с уважением относиться к окружающим. Для людей с инвалидностью I и II группы предусмотрено внеочередное обслуживание при наличии подтверждающих документов и соответствующего знака на автомобиле. Также компания попросила клиентов с пониманием отнестись к работе сотрудников АЗС в период повышенной нагрузки.
Напомним, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона отметил, что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки.
25 июня Игорь Кобзев оперативно вылетел в Москву для того, чтобы встретиться с зампредом правительства РФ Александром Новаком и обсудить меры по предотвращению дефицита топлива в регионе. Отметим, что буквально за три дня цены на горючее подскочили. Подорожание на некоторые виды топлива достигло 18 рублей. Дороже стали стоить дизель и все марки бензина.
Несмотря на призывы властей не поддаваться панике, жители Иркутска продолжают и день и ночь стоять в многокилометровых очередях на заправочных станциях для того, чтобы заправиться. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огородили остановочные пункты, которые оказались заблокированы из-за скопления автомобилей у АЗС. Меры принимаются мэрией города совместно со служащими Госавтоинспекции.
Кроме того, в связи с массовыми очередями на автозаправочных станциях в Иркутске принято решение установить в районе АЗС биотуалеты. Мера призвана хотя бы частично снизить неудобства для автомобилистов.
28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке региона. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+), подчеркнув, что это необходимая мера для недопущения чрезвычайной ситуации.
Добавим, что ситуация с топливообеспечением наблюдается и в других регионах России. Федеральные власти заявили, что объемов топлива на рынке достаточно, а случившийся ажиотаж на 20−30% искусственно увеличил спрос. Сейчас в правительстве РФ прорабатывают логистические связи с учетом потребностей регионов.