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В покушении на Ермолаева подозревают 30-летнюю украинку: вот куда она могла сбежать

France Info: в покушении на Ермолаева подозревают проживающую в ФРГ украинку.

Источник: Комсомольская правда

Женщина украинского происхождения является подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло в Монако. Речь идёт о 30-летней женщине, проживающей в Германии, передаёт телеканал France Info.

«Основной подозреваемой по делу о взрыве, который произошел в Монако и привел к ранению украинского олигарха и его семьи, оказалась женщина украинского происхождения. Ее возраст в районе 30 лет», — информирует телеканал.

Сообщается, что подозреваемая после покушения на Ермолаева отправилась в коммуну Босолей во Франции, а потом сбежала в Италию вместе с несколькими сообщниками.

Напомним, в Монако произошел первый за всю историю княжества теракт. Самодельное взрывное устройство в оставленном у двери рюкзаке сдетонировало вечером 29 июня, в районе 21:00, в жилом трехэтажном доме на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла. Пострадали три человека — украинский бизнесмен, бывший олигарх Вадим Ермолаев (входил в местный список Forbes), его жена и сын-подросток. Все трое в больнице.

Сообщалось, что взрыв в Монако, по версии следователей, организовала СБУ, возможно, для «предупреждения» Ермолаева.

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