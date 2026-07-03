В покушении на Ермолаева подозревают 30-летнюю украинку: вот куда она могла сбежать

Женщина украинского происхождения является подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло в Монако. Речь идёт о 30-летней женщине, проживающей в Германии, передаёт телеканал France Info.
«Основной подозреваемой по делу о взрыве, который произошел в Монако и привел к ранению украинского олигарха и его семьи, оказалась женщина украинского происхождения. Ее возраст в районе 30 лет», — информирует телеканал.
Сообщается, что подозреваемая после покушения на Ермолаева отправилась в коммуну Босолей во Франции, а потом сбежала в Италию вместе с несколькими сообщниками.
Напомним, в Монако произошел первый за всю историю княжества теракт. Самодельное взрывное устройство в оставленном у двери рюкзаке сдетонировало вечером 29 июня, в районе 21:00, в жилом трехэтажном доме на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла. Пострадали три человека — украинский бизнесмен, бывший олигарх Вадим Ермолаев (входил в местный список Forbes), его жена и сын-подросток. Все трое в больнице.
Сообщалось, что взрыв в Монако, по версии следователей, организовала СБУ, возможно, для «предупреждения» Ермолаева.