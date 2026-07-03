В покушении на Ермолаева подозревают 30-летнюю украинку: вот куда она могла сбежать

Напомним, в Монако произошел первый за всю историю княжества теракт. Самодельное взрывное устройство в оставленном у двери рюкзаке сдетонировало вечером 29 июня, в районе 21:00, в жилом трехэтажном доме на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла. Пострадали три человека — украинский бизнесмен, бывший олигарх Вадим Ермолаев (входил в местный список Forbes), его жена и сын-подросток. Все трое в больнице.