Ветеринар назвал самые опасные продукты для кошек

Многие хозяева ошибочно полагают, что кошки инстинктивно выбирают безопасную еду, но любопытство часто берёт верх, предупредил ветеринар Пётр Смирнов в беседе с «Подмосковье сегодня». По его словам, молодые животные особенно любопытны и могут попробовать мясо с приправами или остатки торта, а для отравления достаточно нескольких укусов. Среди самых опасных продуктов специалист назвал лук и чеснок — они разрушают эритроциты и могут привести к анемии, причём опасны не только свежие, но и сушёные, жареные и даже порошок в приправах. «Молодые животные очень любопытные. Их может заинтересовать кусочек мяса с приправами или остатки торта на тарелке. Хватит нескольких укусов, чтобы появились симптомы отравления», — объяснил он.
Также под запретом шоколад и сладости с какао: теобромин, безопасный для человека, кошки выводят очень медленно, что вызывает рвоту, судороги и нарушения сердечного ритма. Опасны хлеб и дрожжевая выпечка — они провоцируют вздутие и брожение в кишечнике, а сырое дрожжевое тесто может увеличиваться в объёме уже в желудке. Жирное мясо и трубчатые куриные кости перегружают поджелудочную и могут поранить пищевод острыми фрагментами. Миф о том, что все кошки любят молоко, тоже опасен: у большинства взрослых животных не усваивается лактоза, что вызывает диарею и боли. «Кошка — облигатный хищник, её пищеварительная система рассчитана прежде всего на животный белок», — напомнил ветеринар.
Если питомец съел запрещённый продукт, Смирнов советует не ждать симптомов и сразу связаться с врачом. При этом нельзя пытаться вызвать рвоту у кошки или давать ей человеческие препараты. «Если хозяин точно знает, что питомец съел запрещёнку, лучше сразу связаться с ветеринарным врачом и начать лечение. Ни в коем случае не пытаться вызвать у кошки рвоту и не давать ей лекарств для людей», — подчеркнул он.