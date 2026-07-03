Ветеринар назвал самые опасные продукты для кошек

Многие хозяева ошибочно полагают, что кошки инстинктивно выбирают безопасную еду, но любопытство часто берёт верх, предупредил ветеринар Пётр Смирнов в беседе с «Подмосковье сегодня». По его словам, молодые животные особенно любопытны и могут попробовать мясо с приправами или остатки торта, а для отравления достаточно нескольких укусов. Среди самых опасных продуктов специалист назвал лук и чеснок — они разрушают эритроциты и могут привести к анемии, причём опасны не только свежие, но и сушёные, жареные и даже порошок в приправах. «Молодые животные очень любопытные. Их может заинтересовать кусочек мяса с приправами или остатки торта на тарелке. Хватит нескольких укусов, чтобы появились симптомы отравления», — объяснил он.