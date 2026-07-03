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Красноярская опера открыла продажу билетов на начало 49-го сезона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр оперы и балета открыл продажу билетов на первые месяцы 49-го сезона — август, сентябрь и октябрь 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр оперы и балета открыл продажу билетов на первые месяцы 49-го сезона — август, сентябрь и октябрь 2026 года.

Одним из главных событий осени станет премьера балета для семейного просмотра «Белоснежка и семь гномов». Постановку на музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Эдварда Грига и Цезаря Пуни готовит заслуженный артист России Сергей Бобров. Премьерные показы пройдут 2 и 3 октября.

В начале сезона театр также вернет в афишу заметные премьеры прошлых лет: «Богему», «Турандот», «Орфея и Эвридику», «Севильского цирюльника», «Манон», балеты «Спартак» и «Корсар».

Зрители увидят и спектакли постоянного репертуара: «Лебединое озеро», «Иоланту», «Евгения Онегина», «Катарину, или Дочь разбойника», «Юнону и Авось», а также семейные постановки «Времена года», «Мама», «Синяя птица», «Мечтайка и его друзья».

В фойе и арт-кафе продолжатся камерные концерты. Среди них — «Отчалившая Русь», «Сильва, Эдвин и другие», «Встречи у рояля», «Вокруг света за 80 дней» и «Роковые женщины».

К части спектаклей запланированы показы по Пушкинской карте. Отдельно в театре напоминают: билеты на декабрьский «Щелкунчик» традиционно раскупают в первые часы после старта продаж.

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