Красноярская опера открыла продажу билетов на начало 49-го сезона

Одним из главных событий осени станет премьера балета для семейного просмотра «Белоснежка и семь гномов». Постановку на музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Эдварда Грига и Цезаря Пуни готовит заслуженный артист России Сергей Бобров. Премьерные показы пройдут 2 и 3 октября.