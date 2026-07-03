В Красноярском крае стартовал прием заявок на целевое обучение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На образовательных площадках вузов и колледжей Красноярского края размещено свыше 1400 предложений целевого обучения на 2026−2027 учебный год.
По квотам лидируют предприятия высокотехнологичной промышленности, которые готовят инженеров и технических специалистов для космической и оборонно‑промышленной отраслей.
В свою очередь, сфера образования активно закрывает потребность муниципалитетов в педагогах и воспитателях. Агропромышленный комплекс, лесное хозяйство и природоохранные структуры предлагают целевые места для агрономов, зоотехников, лесников и других профильных специалистов.
Целевое обучение дает студентам ощутимые преимущества: дополнительные стипендии, компенсацию проезда или помощь в аренде жилья, отмечает пресс-служба регионального агентства труда и занятости населения. Взамен выпускник обязан отработать в компании от 3 до 5 лет. При этом работодатель участвует в формировании компетенций специалиста: студент проходит практику на предприятии, осваивает реальные задачи и к выпуску уже готов включиться в рабочие процессы.
Нередко обучение ведется в рамках федеральной квоты — за счет бюджетных средств.
Прием заявок пройдет до 25 июля, но конкретную дату окончания каждая образовательная организация устанавливает самостоятельно.