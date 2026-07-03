В Красноярском крае стартовал прием заявок на целевое обучение

Целевое обучение дает студентам ощутимые преимущества: дополнительные стипендии, компенсацию проезда или помощь в аренде жилья, отмечает пресс-служба регионального агентства труда и занятости населения. Взамен выпускник обязан отработать в компании от 3 до 5 лет. При этом работодатель участвует в формировании компетенций специалиста: студент проходит практику на предприятии, осваивает реальные задачи и к выпуску уже готов включиться в рабочие процессы.