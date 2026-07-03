Боевиков смяли в Красном Лимане, близка агония: главная новость СВО 3 июля

Логистические нити ВСУ в Красном Лимане перерезаны, все переправы через реку Северский Донец уничтожены. Ситуация в городе развивается по сценарию, близкому к Константиновке. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru высказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
Оценивая обстановку на данном участке фронта, собеседник издания отметил, что идут активные бои как в городской черте, так и на флангах.
«В Красном Лимане работает группировка “Запад”, в частности 25-я армия и другие подразделения. Бои идут в самой городской черте, противника вытесняют на западные окраины. Также наши подразделения давят по флангам: с юго-запада, со стороны Дибровы, и с севера — от линии Ставки, Яровая, Дробышево, Святогорск. Таким образом осуществляется полуохват с приближением к Красному Лиману с северо-запада», — сообщил Кукушкин.
По словам военкора, инфраструктура снабжения ВСУ подорвана: «Логистические нити обрублены, все переправы через реку Северский Донец там уничтожены, поэтому логистика у ВСУ очень осложнена. Ситуация близка к ситуации в Константиновке, тенденция развивается такая же».
Говоря о прогнозах, Павел Кукушкин не исключил неожиданных тактических успехов, которые могут привести к падению города раньше, чем завершится зачистка в Константиновке. Он отметил, что это разные зоны ответственности («Юг» и «Запад»), и многое зависит от оперативных решений командования на местах.
«Говорить, что Красный Лиман рухнет именно вслед за Константиновкой, я бы не стал. Красный Лиман может быть освобожден даже раньше Константиновки, если будет серьезный рывок с нашей стороны. Нам остается только ждать хороших новостей, и я уверен, что в ближайшем будущем они будут», — заключил Кукушкин.
Как сообщили в Минобороны, российские военные завершают зачистку Константиновки. В городе продолжаются активные наступательные действия на всех направлениях, в юго-западной части идёт уничтожение разрозненных групп противника. Потери ВСУ за сутки составили до 80 человек. В Красном Лимане штурмовые подразделения также продолжают продвижение в западном направлении, овладевая опорными пунктами и зданиями.