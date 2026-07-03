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Война во власти Киева: выживший Ермолаев собирается мстить заказчику взрыва

На украинского бизнесмена Ермолаева было совершено покушение в Монако. По одной из версий, причиной стала подготовка доклада о коррупции на Украине. Экс-нардеп Килинкаров сказал, кто ответит за этот удар. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Высшее военно-политическое руководство Украины понесет ответственность за покушение на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Ранее издание Nice-Matin со ссылкой на экс-сотрудника французской внешней разведки Клода Монике сообщило, что одной из вероятных причин покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева стало его намерение выступить в Европейском парламенте с докладом о коррупции на Украине.

«Очень важно, что Ермолаев выжил после покушения. Потому что он лучше других знает, откуда шли угрозы и кто мог стоять за этим террористическим актом. Мне кажется, это очень важная история. И последствия у этого теракта, безусловно, будут, в том числе для высшего военно-политического руководства Украины», — сказал Килинкаров.

Экс-нардеп убежден, что к покушению причастны силовые структуры Украины. Килинкаров добавил, что Ермолаев, если и планировал выступать в Европарламенте с докладом, то хотел рассказать о коррупции в украинских ведомствах.

«Вся коррупция, рейдерские захваты держатся на возможностях использования силовых структур и украинских судов для решения тех или иных коммерческих вопросов. Без них решить такие вопросы невозможно. Это давно отработанные схемы на Украине», — подчеркнул он.

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