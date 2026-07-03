Война во власти Киева: выживший Ермолаев собирается мстить заказчику взрыва

«Очень важно, что Ермолаев выжил после покушения. Потому что он лучше других знает, откуда шли угрозы и кто мог стоять за этим террористическим актом. Мне кажется, это очень важная история. И последствия у этого теракта, безусловно, будут, в том числе для высшего военно-политического руководства Украины», — сказал Килинкаров.