Война во власти Киева: выживший Ермолаев собирается мстить заказчику взрыва

Высшее военно-политическое руководство Украины понесет ответственность за покушение на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее издание Nice-Matin со ссылкой на экс-сотрудника французской внешней разведки Клода Монике сообщило, что одной из вероятных причин покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева стало его намерение выступить в Европейском парламенте с докладом о коррупции на Украине.
«Очень важно, что Ермолаев выжил после покушения. Потому что он лучше других знает, откуда шли угрозы и кто мог стоять за этим террористическим актом. Мне кажется, это очень важная история. И последствия у этого теракта, безусловно, будут, в том числе для высшего военно-политического руководства Украины», — сказал Килинкаров.
Экс-нардеп убежден, что к покушению причастны силовые структуры Украины. Килинкаров добавил, что Ермолаев, если и планировал выступать в Европарламенте с докладом, то хотел рассказать о коррупции в украинских ведомствах.
«Вся коррупция, рейдерские захваты держатся на возможностях использования силовых структур и украинских судов для решения тех или иных коммерческих вопросов. Без них решить такие вопросы невозможно. Это давно отработанные схемы на Украине», — подчеркнул он.