Вратарь сборной Испании Симон установил рекорд чемпионатов мира по «сухой» серии

Начало рекордной серии Симона пришлось ещё на ЧМ-2022. Тогда он не пропустил в концовке матча группового этапа, а затем отыграл «на ноль» встречу ⅛ финала против Марокко, завершившуюся без голов в основное и дополнительное время. На нынешнем чемпионате мира испанцы также не позволили соперникам ни разу поразить свои ворота за четыре матча.