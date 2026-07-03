Врач Холдин предупредил об опасности пассивного курения вейпов

Также, по словам Холдина, информация о том, что вейпы безопаснее сигарет, является мифом. «Вейпы не менее опасны, чем сигареты. Хотя вейпы не выделяют смолы, они содержат высокотоксичный никотин в больших концентрациях. Аэрозоли электронных сигарет, повреждая легкие, усугубляют риск развития EVALI — “попкорновой болезни” — повреждения легких, ассоциированного с вейпингом», — рассказал врач.