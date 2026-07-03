Врачи теплохода «Здоровье» приняли в Хабаровском крае почти две тысячи пациентов

Целый месяц курсировала по отдаленным селам Хабаровского края плавучая поликлиника. Медицинскую помощь на теплоходе «Здоровье» получили почти две тысячи человек, из них половина — дети, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин: медицинская помощь должна быть доступной, своевременной и качественной для каждого жителя страны, где бы он ни находился — в крупном городе или в отдаленном поселке.
В Хабаровском крае задачу решают, в том числе, по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Теплоход побывал в 32 поселениях Амурского, Ульчского, Комсомольского районов и района имени Полины Осипенко. Осмотры проводила бригада врачей, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. В нее вошли 19 самых востребованных специалистов.
Врач-офтальмолог Лилия Зеленская рассказала, что они осмотрели много пациентов. У детей наиболее часто встречается миопия, то есть близорукость, что связано с большой зрительной нагрузкой, в том числе из-за чрезмерного использования гаджетов.
Также много молодых людей, нуждающихся в выписке очков, часто встречаются пациенты с катарактой и глаукомой. В этом году во время рейса у одного пациента выявлена отслойка сетчатки, ему выдано направление на экстренную операцию.
Кроме того, врачи выявляли сердечно-сосудистые заболевания. На первом месте — гипертоническая болезнь, на втором — ишемическая. Пациентов с острым коронарным синдромом неоднократно экстренно госпитализировали санавицией.
Доктора отметили, что в последние годы снижается количество впервые выявленных сердечно-сосудистых заболеваний: многим пациентам провели коррекцию лечения и направили на дообследование и оказание высокотехнологичной помощи.
Ежегодно эти пациенты приходят на плановый осмотр в хорошем состоянии. Только два человека с нарушением ритма сердца направлены на экстренную госпитализацию.
Люди очень благодарны за возможность у себя дома пройти обследование на предмет здоровья и получить консультацию специалиста. Выбраться в райцентр или в город с несколькими пересадками не всегда возможно, поэтому люди откладывают визит к врачу. Теплоход «Здоровье» решает эту проблему.
— Регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Забота о здоровье жителей — наша обязанность, поэтому будем и дальше развивать здравоохранение, делать его доступнее и качественнее, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.