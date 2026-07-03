Врачи теплохода «Здоровье» приняли в Хабаровском крае почти две тысячи пациентов

Люди очень благодарны за возможность у себя дома пройти обследование на предмет здоровья и получить консультацию специалиста. Выбраться в райцентр или в город с несколькими пересадками не всегда возможно, поэтому люди откладывают визит к врачу. Теплоход «Здоровье» решает эту проблему.