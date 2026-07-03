Красноярцев приглашают на забег «Енисей-батюшка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск готовится к осеннему легкоатлетическому забегу «Енисей-батюшка». Он состоится 10 октября на Центральной набережной.
Всего в забеге будет три трека. Первыми на старт выйдут любители северной ходьбы. Они пройдут 3 км. Затем на дистанцию в 5 км выйдут красноярцы старше 12 лет. Им предстоит пройти маршрут за час. Третий трек самый длинный — 21,1 км вдоль Енисея. Забег займет три часа.
Перед каждым стартом по традиции пройдёт разминка. Это будет небольшой комплекс упражнений для разогрева мышц и суставов от профессионального инструктора.
Онлайн-заявки принимают до 7 октября (20:00). Дети могут отправить их на электронную почту — csk_reg@mail.ru, предоставив согласие родителя. Участники СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья — на адрес: csk_reg@mail.ru
Программа мероприятия:
08−09 октября:
10:00−20:00 — выдача стартовых пакетов в Беговом центре (ул. Дубровинского, 1ж).
10 октября:
08:50 — разминка для участников на дистанцию 3 км («Северная ходьба»);
09:00 — старт на дистанцию 3 км («Северная ходьба»);
10:00 — старт на дистанцию 5 км;
10:45 — торжественное открытие, награждение победителей забега на 5 км;
11:00 — старт полумарафона 21,1 км;
14:00 — закрытие трассы полумарафона, награждение и закрытие.
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