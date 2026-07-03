Красноярцев приглашают на забег «Енисей-батюшка»

Всего в забеге будет три трека. Первыми на старт выйдут любители северной ходьбы. Они пройдут 3 км. Затем на дистанцию в 5 км выйдут красноярцы старше 12 лет. Им предстоит пройти маршрут за час. Третий трек самый длинный — 21,1 км вдоль Енисея. Забег займет три часа.