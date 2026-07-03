Молодая девушка пыталась обмануть полицию поддельными правами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Черногорске сотрудники Госавтоинспекции выявили факт использования поддельного водительского удостоверения.
Автомобиль под управлением 24-летней девушки инспекторы ДПС остановили во время патрулирования на улице Яковлева. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения.
Проверка показала, что серия и номер документа зарегистрированы на другого человека. Позже экспертное исследование подтвердило, что удостоверение — подделка, пишут в газете «Хакасия».
Как рассказала сама автомобилистка, права она купила в интернете за 80 тысяч рублей. После оплаты документ ей отправили заказным письмом.
Возбуждено уголовное дело.
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