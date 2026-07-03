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Молодая девушка пыталась обмануть полицию поддельными правами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Черногорске сотрудники Госавтоинспекции выявили факт использования поддельного водительского удостоверения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Черногорске сотрудники Госавтоинспекции выявили факт использования поддельного водительского удостоверения.

Автомобиль под управлением 24-летней девушки инспекторы ДПС остановили во время патрулирования на улице Яковлева. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения.

Проверка показала, что серия и номер документа зарегистрированы на другого человека. Позже экспертное исследование подтвердило, что удостоверение — подделка, пишут в газете «Хакасия».

Как рассказала сама автомобилистка, права она купила в интернете за 80 тысяч рублей. После оплаты документ ей отправили заказным письмом.

Возбуждено уголовное дело.

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