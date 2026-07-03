Великий хирург: мемориальную доску Елене Кропачёвой открыли в Хабаровске

— О Елене Ивановне говорить легко, потому что это была по-настоящему выдающаяся личность. Если попытаться охарактеризовать её одним словом, то это слово — совершенство. Она была великолепным хирургом. Она владела широчайшим спектром хирургических вмешательств и выполняла сложнейшие операции, в том числе панкреатодуоденальную резекцию, которую и сегодня берутся делать немногие хирурги, — отметил Николай Ташкинов. — Она была выдающимся учёным. Подготовила огромное количество учеников, опубликовала множество научных работ, развивала самые перспективные направления, в частности малоинвазивные технологии. Я горжусь тем, что являюсь её учеником. Она была научным руководителем моей докторской диссертации. Но не менее выдающейся она была как заведующая кафедрой. Сегодня, работая в этой должности, в сложных ситуациях я нередко задаю себе вопрос: «А как бы поступила Елена Ивановна?» И очень часто ответ помогает принять правильное решение. Её отличала удивительная культура руководителя. Она всегда спокойно ставила задачи. Я никогда не видел, чтобы она повышала голос или позволяла себе накричать на кого-то. Она говорила твёрдо, спокойно и убедительно. И все её поручения выполнялись безукоризненно — прежде всего потому, что ей невозможно было отказать. К ней испытывали огромное уважение.