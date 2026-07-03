Великий хирург: мемориальную доску Елене Кропачёвой открыли в Хабаровске

В день столетия Елены Ивановны Кропачёвой её коллеги, ученики и последователи собрались у старого корпуса Дорожной больницы в Хабаровске. Там, 2 июля, состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся хирургу, учёному и педагогу.
В памятной церемонии приняли участие врачи, преподаватели и студенты Дальневосточного государственного медицинского университета, профессора, коллеги Елены Ивановны, её многочисленные ученики. Звучали тёплые слова благодарности, воспоминания о совместной работе, рассказы о человеке, который оставил яркий след в истории дальневосточной медицины.
Профессиональный путь Елены Кропачёвой начался в 1949 году, когда она окончила Хабаровский медицинский институт с отличием. Именно тогда определилось её настоящее призвание — оперирующий хирург, исследователь, новатор и учитель. С 1974 года более тридцати лет она возглавляла кафедру госпитальной хирургии, воспитав несколько поколений врачей.
Коллеги называли её строгим и принципиальным человеком. Для медицинского сообщества она была самым известным хирургом краевого центра. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, автор более 160 научных работ, создатель уникального метода лечения воспалительных заболеваний брюшной полости с применением донорской плазмы — это лишь часть её профессионального наследия. Именно профессор Елена Кропачёва выполнила первую на Дальнем Востоке операцию на сердце.
Будучи студенткой, Елена Кропачёва была отличницей и сталинской стипендиаткой. Выбор хирургии пришёл после лекций знаменитого хирурга Серафима Нечепаева. Уже на четвёртом курсе она самостоятельно выполнила первую операцию — аппендэктомию. Работать начала врачом-лаборантом на кафедре Нечепаева. Именно под его руководством она прошла путь от молодого специалиста до профессора. В 1959 году защитила кандидатскую диссертацию.
В начале 1960-х годов в Хабаровске начала развиваться кардиохирургия. В составе первой кардиохирургической бригады она прошла специальную подготовку в Москве. Докторская диссертация Кропачёвой стала одной из первых на Дальнем Востоке научных работ по кардиохирургии. В 1975 году она возглавила кафедру госпитальной хирургии на базе Дорожной больницы.
Она внесла большой вклад в развитие эндоскопической хирургии. Под её руководством в 1992 году в регионе впервые была выполнена лапароскопическая холецистэктомия.
Исполняющий обязанности проректора по учебно-воспитательной работе и молодёжной политике Дальневосточного медицинского университета Константин Жмеренецкий отметил, что инициатива установки мемориальной доски принадлежала сотрудникам кафедры и многочисленным ученикам Елены Ивановны. Её поддержали руководство университета, руководство Дорожной больницы, Центральная дирекция здравоохранения, представители городской общественности и депутаты.
— Она всю свою жизнь отдавала здравоохранению, пациентам и своим ученикам, — подчеркнул Константин Жмеренецкий. — До последних лет Елена Ивановна входила в состав государственной экзаменационной комиссии и продолжала читать лекции, пока позволяло здоровье.
Особенно трогательно прозвучали воспоминания заведующего кафедрой общей и клинической хирургии, доктора медицинских наук, профессора Николая Ташкинова.
— О Елене Ивановне говорить легко, потому что это была по-настоящему выдающаяся личность. Если попытаться охарактеризовать её одним словом, то это слово — совершенство. Она была великолепным хирургом. Она владела широчайшим спектром хирургических вмешательств и выполняла сложнейшие операции, в том числе панкреатодуоденальную резекцию, которую и сегодня берутся делать немногие хирурги, — отметил Николай Ташкинов. — Она была выдающимся учёным. Подготовила огромное количество учеников, опубликовала множество научных работ, развивала самые перспективные направления, в частности малоинвазивные технологии. Я горжусь тем, что являюсь её учеником. Она была научным руководителем моей докторской диссертации. Но не менее выдающейся она была как заведующая кафедрой. Сегодня, работая в этой должности, в сложных ситуациях я нередко задаю себе вопрос: «А как бы поступила Елена Ивановна?» И очень часто ответ помогает принять правильное решение. Её отличала удивительная культура руководителя. Она всегда спокойно ставила задачи. Я никогда не видел, чтобы она повышала голос или позволяла себе накричать на кого-то. Она говорила твёрдо, спокойно и убедительно. И все её поручения выполнялись безукоризненно — прежде всего потому, что ей невозможно было отказать. К ней испытывали огромное уважение.
В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориальной доске Елены Ивановны Кропачёвой — хирурга, чьё имя ассоциируется с профессиональным мастерством и служением людям.