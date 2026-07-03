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Экс-президент Венгрии Адер раскритиковал политику Мадьяра

Бывший президент Венгрии Янош Адер подверг критике политику премьер-министра Петера Мадьяра, его решения могут привести к гражданскому конфликту.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Венгрии Янош Адер подверг критике политику премьер-министра Петера Мадьяра.

Он уточнил, что, по его мнению, решения Мадьяра ведут Венгрию к гражданскому конфликту.

«Могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы… Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство», — сказал Адер.

Комментарий прозвучал в интервью Mandiner.

По его словам, намерения Мадьяра по «отстранению действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока с должности» являются нарушением принципа верховенства права.

Напомним, президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра.

По словам политолога Руслана Панкратова, кадры, на которых Мадьяр демонстрирует «золотой туалет» в штаб-квартире Национального банка, позволяет спрогнозировать скорое разочарование избирателей.

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