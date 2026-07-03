Прокуратура проверит историю с младенцем в раскалённой машине в Хабаровске

Позже полиция восстановила картину случившегося. 23-летняя мать мальчика была в гостях у знакомой, а 70-летняя прабабушка приехала за ней вместе с ребёнком. По дороге малыш уснул, и женщина оставила его в салоне, приоткрыв окна.