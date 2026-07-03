Прокуратура проверит историю с младенцем в раскалённой машине в Хабаровске

Прокуратура Индустриального района Хабаровска начала проверку после публикации hab.aif.ru о пятимесячном ребёнке, которого оставили одного в машине. Предварительно установлено, что женщина закрыла в автомобиле внука и отсутствовала больше получаса.
Инцидент произошёл 1 июля. Как ранее писал hab.aif.ru, малыша заметил и спас прохожий: ребёнок плакал в салоне, пока температура внутри машины стремительно поднималась. Мужчина смог открыть дверь с помощью проволоки и передал младенца прибывшим медикам.
Позже полиция восстановила картину случившегося. 23-летняя мать мальчика была в гостях у знакомой, а 70-летняя прабабушка приехала за ней вместе с ребёнком. По дороге малыш уснул, и женщина оставила его в салоне, приоткрыв окна.
Вероятно, взрослые рассчитывали вернуться быстро, но ожидание затянулось. Для грудного ребёнка полчаса в закрытой машине летом могут стать серьёзным испытанием даже при приоткрытых окнах.
Прокуратура проверит действия женщины, законных представителей ребёнка и органов системы профилактики. Если на то будут основания, надзорное ведомство примет меры реагирования.