Хабаровские ветераны СВО показали мастерство на «Абилимпиксе» в Казани

Ветераны СВО из Хабаровского края выступили на чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в Казани. Турнир проводят по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», рассказали в хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества».
В этом году чемпионат собрал больше двух тысяч участников, экспертов и гостей со всей страны — в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Конкурсанты показывали себя в 21 востребованной компетенции: от IT-направлений и работы с беспилотниками до творческих профессий. Победителями стали 63 участника.
Хабаровский край представили три ветерана СВО. Заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Егор Ахтырский выступил в вокальной компетенции с авторской песней, написанной ещё в курсантские годы. Артём Бельский соревновался в сетевом и системном администрировании, а Дмитрий Сытин применил боевой опыт управления дронами в компетенции операторов беспилотников.
«Команда выступила достойно. Самое главное — новые знакомства, общение с боевыми товарищами и обмен опытом», — рассказал Егор Ахтырский.
Для ветеранов чемпионат стал не только соревнованием, но и большой площадкой для профориентации, обучения и поиска работы. Участники могли пройти профтестирование, познакомиться с новыми специальностями, получить консультации по социальной поддержке, реабилитации, образованию и трудоустройству.
Призовых мест хабаровчане не заняли, но в фонде отметили, что поездка дала им главное — живое общение, новые связи с участниками из других регионов и атмосферу настоящего братства.