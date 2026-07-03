Хабаровские ветераны СВО показали мастерство на «Абилимпиксе» в Казани

В этом году чемпионат собрал больше двух тысяч участников, экспертов и гостей со всей страны — в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Конкурсанты показывали себя в 21 востребованной компетенции: от IT-направлений и работы с беспилотниками до творческих профессий. Победителями стали 63 участника.