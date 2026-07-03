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Жителей трех районов Астаны предупредили об отключении света

В Астане 3 июля пройдут плановые работы на электросетях. В связи с этим в районах Алматы, Нура и Сарыарка на ряде улиц и в жилых комплексах временно отключат электричество, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В пятницу, 3 июля, в нескольких районах Астаны временно отключат электроэнергию. Это связано с проведением плановых работ на электросетях, сообщили в АО «Астана-РЭК».

Район Алматы:

  • С 08:30 до 16:30: Юго-Восток, Шынырау, Масаты, Кобыз, Тулебаева, Кошкарбаева, Айнаколь, Озбека, Али, Жанибека, Жумабаева, Кордай и другие улицы.

  • С 08:00 до 18:00: жилые комплексы «Metro», «Оберег» и «Ырыс», посёлок Промышленный, «Мичуринец», «Почтовик», «Зелёная роща», «Зелёный остров» и «Ударник», а также десятки улиц и садоводческих обществ.

Район Нура:

  • С 09:00 до 13:00: жилой массив Уркер, дом № 377 по улице Жаменке Абыза, улицы Е-645, Е-646 и Е-647.

Район Сарыарка:

  • С 13:30 до 16:30: улицы Кокжиек, Бабатауйлы, Актау, Болашак, Аккорган, Новостройки и Байконыр.

АО «Астана-РЭК» рекомендует жителям учитывать график отключений при планировании дня. Полный перечень адресов доступен на сайте энергокомпании.