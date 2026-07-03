Волонтеры Богучанской ГЭС обновили спортзал в кодинской школе

«Проект “Мир неиссякаемой энергии” — важный шаг в развитии корпоративного волонтерства. Объединив активную жизненную позицию и профессиональные навыки, наши коллеги смогли сделать очень важное дело для сотен кодинских ребят: у начальных классов будет обновленный зал для тренировок и укрепляющих занятий. Мы гордимся нашими сотрудниками, которые готовы и в свободное время трудиться ради будущего родного города», — подчеркнул генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.