Волонтеры Богучанской ГЭС обновили спортзал в кодинской школе

Сотрудники АО «Богучанская ГЭС» успешно завершили благотворительный волонтерский проект по обновлению малого спортивного зала в школе № 4 им. В. Н. Заборцева города Кодинска. Средства на обновление объекта получены по итогам грантового конкурса ПАО «РусГидро», состоявшегося в 2025 году.
Команда проекта «Мир неиссякаемой энергии», сформированная специалистом Административно-хозяйственного отдела Мариной Баус, полностью отремонтировала стены и полы малого спортзала, приобрела новые канаты, установила баскетбольные щиты с кольцами и подарила школе волейбольные мячи для занятий. В следующем учебном году школьники младших классов смогут приступить к занятиям в красивом и ярком зале, оформленном в современном стиле.
«Проект “Мир неиссякаемой энергии” — важный шаг в развитии корпоративного волонтерства. Объединив активную жизненную позицию и профессиональные навыки, наши коллеги смогли сделать очень важное дело для сотен кодинских ребят: у начальных классов будет обновленный зал для тренировок и укрепляющих занятий. Мы гордимся нашими сотрудниками, которые готовы и в свободное время трудиться ради будущего родного города», — подчеркнул генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.
Работы в крупнейшем общеобразовательном учреждении Кежемского муниципального округа продолжались несколько месяцев: проект стартовал в марте и завершился в июне 2026 года. Сотрудники гидроэлектростанции, их коллеги из кодинского участка компании «Гидроремонт-ВКК», педагоги и родители учеников объединили усилия, чтобы создать для школьников современное и безопасное пространство для занятий физкультурой и спортом.
За время ремонта активисты провели большой комплекс подготовительных и отделочных работ: очистили стены от старой краски, выровняли и заново покрасили стены. Все работы выполняли очень тщательно, добивались максимального качества в каждой детали. Волонтеры консультировались со специалистами, которые дали рекомендации по подбору безопасных сортов красок.
Дизайн-проект интерьера спортивного зала разработали менеджер Отдела управления персоналом Наталья Морозова и специалист АХО Марина Баус. В оформлении использованы формы и цвета, повышающие активность и стимулирующие спортивные успехи школьников. Администрация школы выразила волонтерам-энергетикам признательность за труд, качественные материалы и профессиональный подход к делу.
Развитие корпоративного волонтерства и поддержка детского спорта — важные направления социальной политики Богучанской ГЭС. В 2025 году волонтерская группа Богучанской ГЭС реализовала проект «Молодежная резиденция» — работники станции и юные горожане провели комплексный ремонт в помещениях Молодежного центра. Весной 2024 года сотрудники станции по проекту «Яркие краски» украсили росписями стены детского отделения Кежемской районной больницы. Еще одна группа волонтеров использовала средства корпоративного гранта на проект «Отдыхаем всем двором» и установила в одном из дворов Кодинска детский игровой комплекс.