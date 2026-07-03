Не из картофеля! Три простых рецепта драников из того, что растет в огороде

Летом овощи растут быстро, и холодильник заполняется кабачками, цветной капустой, зеленью. Чтобы не стоять у плиты часами и при этом вкусно накормить семью, достаточно вспомнить про драники. Это блюдо можно готовить не только из картофеля, есть и другие интересные варианты. Каждый из них достоин места в личной кулинарной книге.
Рецептами поделилась корреспондент krsk.aif.ru.
Драники из цветной капусты.
Это блюдо особенно любят те, кто следит за фигурой.
Ингредиенты:
Цветная капуста — 400 г.
Яйцо — 1 шт.
Сыр — 50 г.
Мука — 2 ст. ложки.
Соль, перец, зелень, чеснок.
Капусту отварите до полуготовности или используйте сырую, натерев её на крупной тёрке. Второй способ даёт более выраженную текстуру.
Чтобы приготовить тесто, смешайте яйцо, муку, тёртый сыр, соль и перец, рубленую зелень или чеснок. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета. Чтобы драники не развалились, важно отжать лишнюю влагу из сырой капусты и не класть слишком много муки. Внутри они получаются мягкими и нежными, а снаружи — румяными и чуть хрустящими.
Драники из кабачков.
Это блюдо особенно актуально в середине лета, когда дачники ломают голову над тем, что же приготовить из такого количества кабачков.
Ингредиенты:
Кабачки — 2 средних.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик.
Соль, перец, мята.
Приготовьте тесто по аналогии с первым рецептом. Мука поможет держать форму, а чеснок и мята придадут свежесть. Учтите, что в кабачках много сока, поэтому после натирания массу отожмите через марлю. Если этого не сделать, тесто расплывётся. Обжаривайте на среднем огне под крышкой, чтобы они пропеклись изнутри.
Свекольные кофта.
Этот рецепт по духу и способу приготовления очень близок к драникам. Кофта пришли в нашу кухню из индийской кухни. Это котлетки из отварной свёклы и картофеля с добавлением пряностей.
Ингредиенты:
Свёкла — 2 шт.
Картофель — 1 шт.
Манка для панировки — 50 г.
Смесь пряностей — гарам масала и куркума.
Соль, перец.
Отварите свёклу и картофель, остудите, натрите на тёрке и смешайте со специями. Затем сформируйте котлетки и обваляйте их в манке. Жарьте до хруста. К блюду подавайте мятный или йогуртовый соус.
Сочетание сладковатой свёклы и пряностей может показаться необычным, но на деле даёт гармоничный вкус.
Универсальный соус для драников.
Ко всем драникам идеально подходит соус на основе сметаны. Он смягчает плотные текстуры, а пряности придают пикантность. Соус получается свежим, с лёгкой кислинкой и дымком.
Ингредиенты:
Сметана — 200 г.
Чеснок — 1 зубчик.
Укроп — пучок.
Паприка копчёная — ½ ч. л.
Сок лимона — ½ ч. л.
Соль, чёрный перец.
Все ингредиенты смешайте в миске. Соус готов. Приятного аппетита!
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