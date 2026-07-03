Не из картофеля! Три простых рецепта драников из того, что растет в огороде

Летом овощи растут быстро, и холодильник заполняется кабачками, цветной капустой, зеленью. Чтобы не стоять у плиты часами и при этом вкусно накормить семью, достаточно вспомнить про драники. Это блюдо можно готовить не только из картофеля, есть и другие интересные варианты. Каждый из них достоин места в личной кулинарной книге.