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Не из картофеля! Три простых рецепта драников из того, что растет в огороде

Летние драники получаются вкусными и полезными.

Летом овощи растут быстро, и холодильник заполняется кабачками, цветной капустой, зеленью. Чтобы не стоять у плиты часами и при этом вкусно накормить семью, достаточно вспомнить про драники. Это блюдо можно готовить не только из картофеля, есть и другие интересные варианты. Каждый из них достоин места в личной кулинарной книге.

Рецептами поделилась корреспондент krsk.aif.ru.

Драники из цветной капусты.

Это блюдо особенно любят те, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

Цветная капуста — 400 г.

Яйцо — 1 шт.

Сыр — 50 г.

Мука — 2 ст. ложки.

Соль, перец, зелень, чеснок.

Капусту отварите до полуготовности или используйте сырую, натерев её на крупной тёрке. Второй способ даёт более выраженную текстуру.

Чтобы приготовить тесто, смешайте яйцо, муку, тёртый сыр, соль и перец, рубленую зелень или чеснок. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета. Чтобы драники не развалились, важно отжать лишнюю влагу из сырой капусты и не класть слишком много муки. Внутри они получаются мягкими и нежными, а снаружи — румяными и чуть хрустящими.

Драники из кабачков.

Это блюдо особенно актуально в середине лета, когда дачники ломают голову над тем, что же приготовить из такого количества кабачков.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 средних.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик.

Соль, перец, мята.

Приготовьте тесто по аналогии с первым рецептом. Мука поможет держать форму, а чеснок и мята придадут свежесть. Учтите, что в кабачках много сока, поэтому после натирания массу отожмите через марлю. Если этого не сделать, тесто расплывётся. Обжаривайте на среднем огне под крышкой, чтобы они пропек­лись изнутри.

Свекольные кофта.

Этот рецепт по духу и способу приготовления очень близок к драникам. Кофта пришли в нашу кухню из индийской кухни. Это котлетки из отварной свёклы и картофеля с добавлением пряностей.

Ингредиенты:

Свёкла — 2 шт.

Картофель — 1 шт.

Манка для панировки — 50 г.

Смесь пряностей — гарам масала и куркума.

Соль, перец.

Отварите свёклу и картофель, остудите, натрите на тёрке и смешайте со специями. Затем сформируйте котлетки и обваляйте их в манке. Жарьте до хруста. К блюду подавайте мятный или йогуртовый соус.

Сочетание сладковатой свёк­лы и пряностей может показаться необычным, но на деле даёт гармоничный вкус.

Универсальный соус для драников.

Ко всем драникам идеально подходит соус на основе сметаны. Он смягчает плотные текстуры, а пряности придают пикантность. Соус получается свежим, с лёгкой кислинкой и дымком.

Ингредиенты:

Сметана — 200 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Укроп — пучок.

Паприка копчёная — ½ ч. л.

Сок лимона — ½ ч. л.

Соль, чёрный перец.

Все ингредиенты смешайте в миске. Соус готов. Приятного аппетита!

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