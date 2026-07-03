Когда укус слепня, осы или пчелы грозит госпитализацией: Ответ инфекциониста

Пчела, в отличие от осы, при укусе оставляет в коже жало с мешочком, который продолжает выделять яд. Поэтому удалить его нужно как можно быстрее, стараясь не сдавливать мешочек. После этого необходимо обработать ранку антисептиком, приложить холод, использовать местные и системные антигистаминные препараты, а затем наблюдать за распространением отёка и общим состоянием.