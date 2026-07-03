Хабаровчан позвали на субботник для уборки смотровой у Воронежа-2

Хабаровчан приглашают навести порядок в районе смотровой площадки Воронежа-2. Участников ждут полезный труд, отдых на природе, обед и фотосессия с мотоциклами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Большой экологический субботник начнется в 11:00 4 июля.
Очистить лес от мусора приглашают всех желающих. После совместного наведения порядка участников субботника будут ждать дружный обед на природе и яркая фотосессия с мотоциклами.
Необходимый инвентарь предоставят организаторы.
Подробности по телефону 8−909−808−41−10.