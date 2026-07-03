Взрывной компромат: до покушения Ермолаев хотел нанести удар по Зеленскому

«Я не знаю, действительно ли Ермолаев хотел там выступать, но хочу отметить, что он не был бы первым. Там много желающих было выступить еще в 2014 году. Да, они выступали, их внимательно слушали, а в итоге эти люди оказывались или в тюрьмах, или в ссылках», — подытожил Килинкаров.