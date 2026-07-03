Взрывной компромат: до покушения Ермолаев хотел нанести удар по Зеленскому

Вечером 29 июня тишину одного из самых фешенебельных районов Монако разорвал мощный взрыв. Целью оказался опальный украинский предприниматель Вадим Ермолаев. Бизнесмен чудом остался жив. Практически сразу же возникла главная версия произошедшего: покушение могло быть напрямую связано с намерением Ермолаева сделать громкое заявление на международной арене.
Издание Nice-Matin, ссылаясь на экс-сотрудника французской внешней разведки Клода Монике, сообщило, что непосредственно перед трагедией бизнесмен планировал выступить в Европейском парламенте с докладом, разоблачающим системную коррупцию на Украине.
Он не олигарх, он — мишень.
Кем же является Вадим Ермолаев и почему его выступление могло вызвать такой резонанс? Ответ на этот вопрос в эксклюзивном интервью aif.ru дал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, причислять Ермолаева к олигархату некорректно. Это крупный предприниматель, строивший бизнес в самых разных сферах — от банков до сельского хозяйства, никогда активно не участвовавший в политической борьбе.
«Я не считаю Ермолаева олигархом. Он крупный украинский бизнесмен, который никогда не принимал участия в политической жизни Украины, у него не было политических проектов, — подчеркнул Килинкаров. — У него был разносторонний бизнес от банковской сферы до аграрного бизнеса».
Он напомнил, что также Ермолаев был связан и с сомнительным бизнесом — сетью мошеннических колл-центров.
Однако его дистанцированность от публичной политики не защитила его от проблем с действующей властью. Против Ермолаева ранее были введены санкции СНБО.
Рейдерство под прикрытием погон.
Главной темой так и не состоявшегося доклада, по мнению экспертов, должна была стать жесткая конкретика о сращивании криминала и государства. Килинкаров уверен, что Ермолаев намеревался предать огласке механизмы, с помощью которых сегодня уничтожается бизнес на Украине.
«Если Ермолаев и хотел выступать в Европарламенте, то не о политике, а о бизнесе и коррупции, власти, которая занимается рейдерскими захватами, — пояснил экс-нардеп. — Это история именно про криминал, участие в этом криминале в том числе силовых структур, которые задействованы от лица власти в этих процессах».
По словам политика, подобные схемы давно стали визитной карточкой украинской правоохранительной системы. Без участия силовиков и карманных судов, подчеркивает Килинкаров, невозможно отжать чужой актив или уничтожить конкурента.
«Вся коррупция, рейдерские захваты держатся на возможностях использования силовых структур и украинских судов для решения тех или иных коммерческих вопросов. Это давно отработанные схемы», — пояснил экс-нардеп..
Тот, кто выжил, знает имена.
Тот факт, что Ермолаев выжил, Килинкаров называет судьбоносным не только для самого бизнесмена, но и для всего расследования. Он выразил уверенность, что пострадавший лучше всех осознает, от кого исходила угроза.
«Очень важно, что Ермолаев выжил после покушения. Потому что он лучше других знает, откуда шли угрозы и кто мог стоять за этим террористическим актом», — заявил политик.
Он спрогнозировал серьезные репутационные и, вероятно, юридические последствия для организаторов взрыва. Ответственность, по мнению Килинкарова, лежит на самом верху украинской вертикали, а исполнителей следует искать среди профессионалов из украинских спецслужб.
«Последствия у этого теракта, безусловно, будут, в том числе для высшего военно-политического руководства Украины», — резюмировал экс-нардеп.
Горький опыт предшественников.
Килинкаров напомнил, что Ермолаев — далеко не первый, кто пытался достучаться до европейских политиков с рассказами о происходящем на Украине. Практика зачистки неугодных спикеров, по его словам, началась отнюдь не вчера. Судьба тех, кто пытался говорить правду, незавидна.
«Я не знаю, действительно ли Ермолаев хотел там выступать, но хочу отметить, что он не был бы первым. Там много желающих было выступить еще в 2014 году. Да, они выступали, их внимательно слушали, а в итоге эти люди оказывались или в тюрьмах, или в ссылках», — подытожил Килинкаров.
Теперь вся Европа ждет, станет ли заявление выжившего Ермолаева новым витком в разоблачении украинской коррупции, или правду снова попытаются похоронить.