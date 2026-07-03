Госавтоинспекция Омской области празднует 90-летний юбилей

За девять десятилетий служба прошла большой путь. Сотрудники ГАИ всегда обладали широкими полномочиями: от доступа на объекты народного хозяйства до участия в обсуждении новых автомобилей с автопромом. Сегодня Госавтоинспекция — это мобильная и технически оснащённая структура полиции, в рядах которой более 78,5 тысячи человек по всей стране.