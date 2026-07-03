Госавтоинспекция Омской области празднует 90-летний юбилей

Сегодня, 3 июля, Госавтоинспекция России празднует 90-летний юбилей. Именно в этот день в 1936 году постановлением Совета Народных Комиссаров СССР утвердили Положение о Государственной автомобильной инспекции. Об этом сообщили в региональном УМВД.
За девять десятилетий служба прошла большой путь. Сотрудники ГАИ всегда обладали широкими полномочиями: от доступа на объекты народного хозяйства до участия в обсуждении новых автомобилей с автопромом. Сегодня Госавтоинспекция — это мобильная и технически оснащённая структура полиции, в рядах которой более 78,5 тысячи человек по всей стране.
В Омской области сотрудники ДПС несут службу в любую погоду, без выходных и праздников, обеспечивая безопасность на дорогах. Их работа требует не только профессионализма, но и выдержки, мужества и отваги.
Ранее мы рассказывали, что на фасаде омской высотки появился мурал с регулировщицей — его открыли накануне юбилея службы. Теперь, в день 90-летия, эта работа стала ещё одним символом уважения к ветеранам и действующим сотрудникам Госавтоинспекции.