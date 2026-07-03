Более 30 тысяч детей отдохнули в Хабаровском крае

Для приёма школьников задействованы 17 загородных оздоровительных центров, 312 лагерей дневного пребывания и 35 лагерей труда и отдыха. По словам губернатора Дмитрия Демешина, кампания этого года — одна из наиболее масштабных благодаря федеральной поддержке и расширению инфраструктуры. Замминистра образования и науки региона Алексей Парамонов отметил, что лагеря были подготовлены к сезону: выполнены ремонтные работы, обновлена материально техническая база. Лидерами по числу лагерей с дневным пребыванием стали Хабаровск, Комсомольск на Амуре и ряд районов края.