Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают

«В плановом порядке мы проверяли сетевые магазины. На сегодняшний день в связи с перебоями электроэнергии те магазины, которые не обеспечены генераторами для поддержания электроэнергии, закрывают. Продукты перевозят в складские помещения для хранения, либо в другие магазины, где функционируют генераторы на случай отключения электроэнергии, и продукты хранятся в холодильном оборудовании при соблюдении температурного режима, указанного производителем», — сказала она.