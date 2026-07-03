Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают

«В плановом порядке мы проверяли сетевые магазины. На сегодняшний день в связи с перебоями электроэнергии те магазины, которые не обеспечены генераторами для поддержания электроэнергии, закрывают. Продукты перевозят в складские помещения для хранения, либо в другие магазины, где функционируют генераторы на случай отключения электроэнергии, и продукты хранятся в холодильном оборудовании при соблюдении температурного режима, указанного производителем», — сказала она.
Специалист также рекомендовала в условиях веерных и аварийный отключений электроэнергии отказаться от покупки скоропортящейся продукции. Особенно, когда нет уверенности, что в магазине, когда отключают свет, работает генератор, уточнила эксперт.
«Лучше отказаться от приобретения молочной, мясной и рыбной продукции, копченых и вяленых продуктов. А для пополнения в рационе белка — отдать предпочтение консервированной продукции промышленного производства — овощной, мясной и рыбной», — порекомендовала она, напомнив, что такие консервы после вскрытия не хранятся.
Ранее специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Вероника Шевчук рассказала РИА Новости Крым, что при частых отключениях электроснабжения рекомендуется временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: готовить еду на один прием. А уже готовые супы, вторые блюда и каши хранить при комнатной температуре не больше трех часов.