Мощнейшая магнитная буря ударит по волгоградцам сегодня, 2 июля

— На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности (фактически взрывы на Солнце идут непрерывно), однако этот рост всё равно примерно в 5−10 раз уступает прогнозным значениям, учитывая размер наблюдаемых на Солнце структур. Причины этого расхождения не вполне понятны. В течение суток (скорее всего начиная с ночи с четверга на пятницу) к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен. Хотя экстремально сильных взрывов на Солнце пока не зафиксировано, воздействие, вероятно, будет заметным — в диапазоне от G2 до G3, что может означать самую сильную бурю за последние несколько месяцев. Вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии при этом минимальна: ночи слишком короткие, а небо слишком светлое, — рассказывают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.