Онколог Минздрава рассказал, какие виды рака лучше всего поддаются лечению

Он добавил, что практически полностью излечимы многие формы раннего рака кожи. По его словам, также серьезного прогресса удалось добиться и в лечении ранних форм колоректального рака и рака желудка. Часть таких опухолей сегодня может удаляться эндоскопически, без больших хирургических вмешательств.