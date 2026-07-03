Онколог Минздрава рассказал, какие виды рака лучше всего поддаются лечению

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ранние формы рака молочной и предстательной железы лучше всего поддаются лечению, почти полностью излечимы многие формы рака кожи, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
«Очень хорошие результаты сегодня достигаются при лечении раннего рака молочной железы, в таких случаях излечение возможно более чем у 95% пациенток. При своевременно выявленном раке предстательной железы показатели десятилетней выживаемости также приближаются к 100%», — сказал Каприн.
Он добавил, что практически полностью излечимы многие формы раннего рака кожи. По его словам, также серьезного прогресса удалось добиться и в лечении ранних форм колоректального рака и рака желудка. Часть таких опухолей сегодня может удаляться эндоскопически, без больших хирургических вмешательств.
«К сожалению, ситуация меняется, когда заболевание выявляется на поздних стадиях. Современная медицина позволяет эффективно контролировать многие распространенные формы рака, продлевать жизнь пациентов и сохранять ее качество, однако именно ранняя диагностика по-прежнему остается нашим самым мощным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями», — заключил онколог.