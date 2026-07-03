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Трехсотбалльница из Иркутска побывала на уникальной роботической операции

Девушка увидела, как выглядит профессия мечты изнутри.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ирина Щербакова — одна из лучших учениц Иркутска и гордость лицея № 3. Девушка набрала максимум баллов на ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии, а теперь увидела, как выглядит профессия мечты изнутри. Ее пригласили в операционную Иркутской областной детской клинической больницы, где главный детский хирург Сибири Юрий Козлов проводил роботическую операцию.

— Ирина с честью выдержала всё, увидела самые современные технологии. Думаю, что студенты пятого-шестого курса не всегда видят такое, а здесь человек в самом начале своего пути, будущая абитуриентка. Она выбрала профессию педиатра, и мы скоро увидим, как зажжется новая звезда нашей науки, — рассказал Юрий Козлов.

Оказалось, что когда Ирина была маленькой, именно он ее оперировал! Спустя 18 лет девушка вернулась в ту же больницу — уже как гостья. КП-Иркутск тоже удалось поговорить с выпускницей. Она честно призналась, что до последнего сомневалась в своих силах.