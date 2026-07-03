Трехсотбалльница из Иркутска побывала на уникальной роботической операции

Оказалось, что когда Ирина была маленькой, именно он ее оперировал! Спустя 18 лет девушка вернулась в ту же больницу — уже как гостья. КП-Иркутск тоже удалось поговорить с выпускницей. Она честно призналась, что до последнего сомневалась в своих силах.