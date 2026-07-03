Более 2 миллионов избирателей в Красноярском крае смогут принять участие в голосовании

В Красноярском крае в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября текущего года — будет проходить голосование на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. В нем смогут принять участие более 2 миллионов избирателей региона. Подготовкой и проведением выборов вместе с Избирательной комиссией края занимаются 61 территориальная и более 2 тысяч участковых избирательных комиссий. На крайизбирком помимо организации выборов депутатов Заксобрания края возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госдумы России, а на 22 ТИК — полномочия окружных избирательных комиссий на выборах депутатов краевого парламента. Замещению подлежат 153 мандата, из них 4 на выборах депутатов Госдумы и 52 на выборах депутатов Заксобрания края: 26 мандатов по единому краевому округу, 22 мандата по одномандатным избирательным округам и по 2 мандата в двух двухмандатных округах. Так, в Красноярском крае проводятся 11 избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания России девятого созыва; выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва; выборы депутатов Манско-Уярского окружного Совета депутатов первого созыва; выборы депутатов Эвенкийского окружного Совета депутатов первого созыва; выборы депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого окружного Совета депутатов первого созыва; дополнительные выборы депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам: Красноярский городской Совет депутатов по округу № 11, Ачинский окружной Совет депутатов по округу № 15, Козульский окружной Совет депутатов по округу № 3, Богучанский окружной Совет депутатов по округу № 5, Енисейский окружной Совет депутатов по округам № 10 и № 12, Идринско-Краснотуранский окружной Совет депутатов по округу № 1.