Братья из Красной Сопки Красноярского края угнали и сожгли чужую машину

Двух братьев из Красноярского края подозревают в поджоге автомобиля. Об этом рассказали в краевом МВД. Весной 2026 года житель Назарово обратился в полицию: ночью у него угнали ВАЗ-21053 с парковки у дома. Выяснилось, что к этому причастны двое ранее судимых мужчин 23-х и 30-ти лет.
Два двоюродных брата приехали в Назарово из поселка Красная Сопка. Гуляли, выпивали, а потом поняли, что денег на обратный путь у них нет. Тогда они решили угнать авто. Младший брат вышел в родном поселке, а старший отправился в Ужур, чтобы скрыть следы. Там он слил бензин, поджег транспорт и покинул место преступления.
Подозреваемых задержали. Заведено уголовное дело.