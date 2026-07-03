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Братья из Красной Сопки Красноярского края угнали и сожгли чужую машину

Двух братьев из Красноярского края подозревают в поджоге автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Двух братьев из Красноярского края подозревают в поджоге автомобиля. Об этом рассказали в краевом МВД. Весной 2026 года житель Назарово обратился в полицию: ночью у него угнали ВАЗ-21053 с парковки у дома. Выяснилось, что к этому причастны двое ранее судимых мужчин 23-х и 30-ти лет.

Два двоюродных брата приехали в Назарово из поселка Красная Сопка. Гуляли, выпивали, а потом поняли, что денег на обратный путь у них нет. Тогда они решили угнать авто. Младший брат вышел в родном поселке, а старший отправился в Ужур, чтобы скрыть следы. Там он слил бензин, поджег транспорт и покинул место преступления.

Подозреваемых задержали. Заведено уголовное дело.