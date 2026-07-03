Братья из Красной Сопки Красноярского края угнали и сожгли чужую машину

Два двоюродных брата приехали в Назарово из поселка Красная Сопка. Гуляли, выпивали, а потом поняли, что денег на обратный путь у них нет. Тогда они решили угнать авто. Младший брат вышел в родном поселке, а старший отправился в Ужур, чтобы скрыть следы. Там он слил бензин, поджег транспорт и покинул место преступления.