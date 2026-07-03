Ударный ответ Киеву: атака на автобус Минска приблизила катастрофу Украины

«Это игра, попытка добиться ответа, чтобы Беларусь ответила хотя бы выстрелом. Если Беларусь ответит, у Зеленского есть все шансы на саммите НАТО представить документ о том, что Беларусь напала на Украину, и в связи с этим потребовать увеличить военную помощь», — пояснил эксперт.