Очередной кровавый инцидент в Брянской области вновь обнажил террористическую сущность киевского режима. Днем 2 июля в районе поселка Красная Гора украинский беспилотник атаковал гражданский автобус, следовавший по маршруту «Анапа — Минск». В салоне находились 19 мирных граждан Беларуси, ехавших на отдых. В результате атаки есть пострадавшие. По мнению военных экспертов, трагедия стала не просто военным преступлением, а тщательно спланированной провокацией с далеко идущими политическими целями.
География террора.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что удар, скорее всего, наносился из уникальной приграничной зоны, известной как точка пересечения границ трех государств — Брянской, Черниговской и Гомельской областей. Это место называют «Три сестры».
Рельеф местности в этом треугольнике идеально подходит для скрытного размещения мобильных огневых групп противника.
«Я думаю, что в этом треугольнике достаточно много подходящих мест для запуска беспилотников. Где-то в этом районе и находился украинский передвижной мобильный пункт запуска», — заявил Матвийчук.
Эксперт категорически отверг версию о случайной ошибке операторов БПЛА.
Современная оптика не оставляет сомнений в умышленном характере атаки. «Оптика сегодня такая, что позволяет увидеть: написано “Анапа — Минск”. Минск не воюет. Зачем по нему бить?» — задал риторический вопрос полковник.
Ответ очевиден: гражданский автобус был выбран в качестве цели для совершения террористического акта сознательно.
Кровавая провокация ради саммита НАТО.
Трагедия 2 июля — не единичный акт террора. Менее месяца назад, 17 июня, дрон ВСУ уже нанес удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей из Гомеля в Геленджик. Тогда пострадали восемь человек, включая шестерых детей, а жертвой атаки стала беременная жена тренера.
Почему удары по гражданам Беларуси приобретают системный характер? Матвийчук убежден: Киев умышленно обостряет обстановку в преддверии саммита НАТО. Главная цель — вынудить Минск на эмоциональный военный ответ, чтобы затем использовать это в политических целях.
«Это игра, попытка добиться ответа, чтобы Беларусь ответила хотя бы выстрелом. Если Беларусь ответит, у Зеленского есть все шансы на саммите НАТО представить документ о том, что Беларусь напала на Украину, и в связи с этим потребовать увеличить военную помощь», — пояснил эксперт.
Однако настоящий замысел преступного режима еще циничнее. По мнению Матвийчука, речь идет о попытке втянуть в конфликт сам Североатлантический альянс.
«Посредством Беларуси Зеленский хочет втянуть в войну НАТО, — подчеркнул полковник. — Киеву нужен любой формальный повод, чтобы объявить Беларусь участником боевых действий и запросить у западных союзников прямой интервенции или наращивания арсеналов».
Лукашенко не поведется, ВС РФ ударят всей мощью.
Несмотря на чудовищное давление и гибель людей, в Минске, судя по всему, осознают западню, расставленную Киевом. Матвийчук выразил уверенность, что президент Александр Лукашенко проявит выдержку и не даст втянуть республику в горячую фазу конфликта.
«Я думаю, что Беларусь пока ввязываться не будет, это не в ее интересах. Лукашенко будет пытаться проводить дипломатическую игру», — считает эксперт.
Однако это не означает, что террористические атаки на союзное государство останутся без последствий. Ответственность за возмездие возьмет на себя Россия. Матвийчук подчеркнул, что ВС РФ дадут жесткий и несоразмерный ответ, нацеленный на уничтожение инфраструктуры противника.
«Будет усилена антитеррористическая деятельность в виде наших массированных ударов дронов, ракет и авиации. Российская сторона не оставит подобные террористические акты без последствий», — резюмировал полковник.