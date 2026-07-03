Мошенники крадут соцсети россиян через поддельные сайты Roblox

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аферисты предлагают российским пользователям бесплатно получить игровую валюту на поддельных сайтах Roblox «в честь возвращения игры», рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.
В июне Минцифры сообщило, что игра Roblox снова доступна российским пользователям, компания полностью выполнила требования российского законодательства. Игровой онлайн-сервис обязался в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента.
«Фальшивые ресурсы копируют дизайн официального сайта Roblox и предлагают пользователям бесплатно получить 1000 робуксов (это игровая валюта, используемая в Roblox) в честь возвращения игры», — говорится в сообщении компании.
Так, ссылки на поддельные сайты распространяются через рекламные посты в Telegram-каналах. При нажатии кнопки «Продолжить» фишинговый сайт запрашивает сначала номер телефона пользователя, а затем — код из смс, который является кодом подтверждения для входа в мессенджер.
Специалисты F6 обнаружили более 10 фишинговых сайтов, которые созданы по одному шаблону и действуют по общему сценарию. При получении доступа к аккаунту злоумышленники получают возможность читать переписку пользователя, просматривать его контакты и данные учетных записей, незаметно для пользователя рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других людей в мошеннические схемы.
Эксперты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам из рекламных объявлений, критически относиться к предложениям принять участие в акции популярного бренда, а также не указывать номер телефона и любые коды на сомнительных сайтах и ресурсах.