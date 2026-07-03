Мошенники крадут соцсети россиян через поддельные сайты Roblox

Специалисты F6 обнаружили более 10 фишинговых сайтов, которые созданы по одному шаблону и действуют по общему сценарию. При получении доступа к аккаунту злоумышленники получают возможность читать переписку пользователя, просматривать его контакты и данные учетных записей, незаметно для пользователя рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других людей в мошеннические схемы.