В Назарово двое братьев угнали и сожгли ВАЗ

Выяснилось, что машину угнали двое братьев. Ранее у них уже имелись судимости. Мужчины распивали спиртное в кафе и в какой-то момент заметили, что у них закончились деньги и домой в соседнее село ехать не на чем. Тогда они заприметили автомобиль, завели его и уехали домой. Приехав, один из братьев отвез авто в Ужур и сжег его.