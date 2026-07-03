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В Назарово двое братьев угнали и сожгли ВАЗ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте в полицию обратился житель Назарово. Он заявил о пропаже автомобиля ВАЗ-21053.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте в полицию обратился житель Назарово. Он заявил о пропаже автомобиля ВАЗ-21053.

Выяснилось, что машину угнали двое братьев. Ранее у них уже имелись судимости. Мужчины распивали спиртное в кафе и в какой-то момент заметили, что у них закончились деньги и домой в соседнее село ехать не на чем. Тогда они заприметили автомобиль, завели его и уехали домой. Приехав, один из братьев отвез авто в Ужур и сжег его.

Оба фигуранта были задержаны полицейскими. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Красноярскому краю.